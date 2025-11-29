Ante una Unión Europea débil, Elon Musk no se preocupa por la multa que le aplicarán

La Unión Europea podría multar a la plataforma X, de Elon Musk, por incumplir sus normas digitales para finales de 2025. Este sería el resultado de dos años de investigación que ha puesto a prueba la determinación del bloque europeo para vigilar el espacio digital.

En diciembre de 2023, X fue objeto de la primera investigación de la Unión Europea en virtud de una nueva ley de contenido digital. Sin embargo, tras declarar que incumplió las normas y se arriesgó a una multa, un año después no pasó nada. Musk parece poco preocupado por esta situación porque, por un lado, tiene dinero como para pagar una multa que no hará mella en su fortuna, de casi 300 mil millones de dólares. Por otro, a pesar de ciertas rispideces con Trump, este está de su lado, y Europa parece más que nunca –y a su pesar– un continente dependiente de Estados Unidos. La Unión Europea entiende que cualquier multa a X podría avivar tensiones con un irascible Trump.

Tensión. El presente panorama de ese país muestra a las grandes tecnológicas cultivando estrechos vínculos con la gestión Trump. A su vez, altos funcionarios trumpistas han dejado en claro su desagrado por las normas tecnológicas del bloque europeo. Hace unos días, en una intervención en la Unión Europea, el secretario de comercio norteamericano, Howard Lutnick, instó a ese organismo a flexibilizar las leyes digitales a cambio de una reducción de los aranceles al acero. También instó a “resolver estos casos pendientes, que son antiguos”, como el de la Unión Europea con Musk.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reavivar las tensiones con Estados Unidos sería profundamente inoportuno después de que el bloque europeo se defendiera de una guerra comercial potencialmente devastadora por los aranceles de Trump. En la Unión Europea insisten en que la política de Trump no ha guiado su toma de decisiones, sino que ha reforzado el caso porque prevén impugnaciones legales.

Multa. La comisión investigadora no confirma cuándo finalizará la investigación a X pero la jefa de Tecnología, Henna Virkkunen, declaró que espera “concluir algunas de las investigaciones” en las próximas semanas. Thomas Regnier, portavoz de la UE, se limitó a decir que la comisión tenía hasta “la fase de decisión final” para definir un proveedor de servicios y, por lo tanto, la cuantía de una posible multa según una ley que otorga a la UE la facultad de multar a las empresas hasta el seis por ciento de sus ingresos anuales globales. Incluso puede imponer la multa en base a los ingresos de todo el imperio Musk.