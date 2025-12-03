Marcha por Samuel Tobares: confirman fecha del pedido de justicia en Villa Parque Síquiman

Mientras se esperan los informes finales de la autopsia, la familia de Samuel Tobares confirmó que la marcha para exigir justicia por la muerte del joven de 34 años se realizará el sábado 6 de diciembre en Villa Parque Síquiman, localidad donde ocurrió el hecho que derivó en su fallecimiento el 23 de noviembre pasado.

La movilización busca visibilizar el caso y reclamar una investigación completa tras el operativo policial en el que Tobares recibió múltiples golpes propinados por dos efectivos que permanecen detenidos en el pabellón de uniformados de la Cárcel de Bouwer, acusados de homicidio preterintencional.

Dos policías detenidos por el homicidio del joven en Parque Síquiman

La convocatoria suma a vecinos, organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBIQ+ de Punilla y Córdoba, que denuncian el caso como un episodio de violencia institucional con posibles componentes de discriminación. Agrupaciones como Diversxs Punilla y Córdoba Diversa impulsan la protesta junto a los familiares del joven trabajador.

"La muerte de Samuel no puede quedar en la impunidad", expresaron en comunicados difundidos en redes sociales, donde reclamaron celeridad en la investigación y una revisión de los protocolos policiales de control en la zona.

Un operativo que terminó en tragedia

El domingo 23 de noviembre, Tobares regresaba de su trabajo en un hotel de Villa Carlos Paz. Descendió del colectivo sobre la ruta 38 y permaneció en la garita de espera, donde fue interceptado por el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero.

Según versiones que analiza la Justicia, el control policial habría comenzado tras una denuncia de una vecina de la zona. Otra hipótesis sostiene que los agentes podrían haberse confundido de persona.

Guillermo, un testigo que presenció el hecho y declaró ante la Justicia, describió la brutalidad del episodio: "A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas. Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Le dijeron 'puto de mierda', 'gil de mierda', 'otario'".

El testigo agregó que cuando los policías se levantaron, Samuel ya no se movía. "Los brazos se le caían. Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle. Cuando se dieron cuenta que se la mandaron, se agarraban la cabeza", relató.

Tobares fue trasladado al Hospital Domingo Funes, pero llegó sin vida. El joven estaba desarmado durante todo el procedimiento.

La autopsia y la causa judicial

La autopsia confirmó que el cuerpo de Tobares presentaba múltiples lesiones en diversas regiones, aunque aún no se determinó la causa precisa de muerte. Fuentes judiciales anticiparon que en las próximas horas se conocerán detalles ampliados del estudio, información clave para evaluar si hubo maniobras violentas o errores de procedimiento.

Carmen Agüero, madre del joven, denunció el ensañamiento en la agresión: "Los policías estaban ensañados, se le sentaron encima. Tenía tremendamente dañada su cabeza y le faltaban piezas dentales. Eso no ocurre en un simple forcejeo".

El fiscal número 2 de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, tomará indagatoria en los próximos días a los dos efectivos detenidos, que quedaron en situación pasiva. La defensa de los policías presentó un pedido para evitar que se mantenga la imputación de homicidio preterintencional.

Por su parte, la querella, encabezada por el abogado Carlos Nayi, solicitó el agravamiento de los cargos y señaló que existió un "uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento".

Reclamo de justicia y memoria

Organizaciones LGTBIQ+ remarcaron que el caso requiere perspectiva de diversidad en su análisis. Desde la Asamblea de Disidencias Sexuales de Córdoba convocaron a una asamblea este viernes 5 de diciembre a las 17 horas en Plaza Pepa Gaitán.

La Marcha Provincial del Orgullo Córdoba denunció el hecho y exigió una reunión urgente con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para tratar la situación.

El objetivo de la movilización del sábado, según las organizaciones convocantes, es "mantener viva la memoria de Samuel y acompañar a su familia en un reclamo que es de toda la comunidad". Los colectivos insistieron en que no dejarán de movilizarse hasta que haya responsables identificados y sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.