Capuchinos con picada nocturna y criptas jesuíticas: los imperdibles del turismo religioso en Córdoba este fin de semana largo

Córdoba combina tradición, modernidad y convivencia interreligiosa como pocas ciudades del país. Para este fin de semana largo, los circuitos recomendados por Mara Pedicino, directora de Culto de la ciudad, y sumados a otras propuestas locales, arman un recorrido completo para peregrinos, curiosos y turistas culturales.

Ese punto de partida abre un mapa enorme, donde cada templo guarda una historia y cada visitante encuentra una razón distinta para entrar. Con la psibilidad de hacer este recorrido a pie en la capital, para luego extenderse a lugares del interior, esta es la guía definitivapara descubrir la historia de fé de Córdoba.

La experiencia Capuchinos: el ascenso que todos buscan

En Nueva Córdoba, la Iglesia del Sagrado Corazón —los famosos Capuchinos— es mucho más que la postal obligada. La experiencia guiada permite recorrer el templo desde adentro hacia arriba: el coro alto, las terrazas, los balcones, la escalera caracol y, finalmente, la torre trunca a 40 metros.

La ciudad se ve distinta desde ahí arriba, con la posibilidad de recorrer los misterios de la iglesia. De noche, el recorrido suma una degustación en el mirador. No es casualidad que sea una de las actividades con mayor demanda durante el finde largo.

La Córdoba subterránea: túneles, criptas y ruinas escondidas

A diferencia de otras ciudades, Córdoba también se explora hacia abajo.

Bajo la calle Colón, la Cripta Jesuítica del Noviciado guarda el eco del siglo XVIII. En el Parque Bustos, un túnel de casi 500 metros, al que por décadas circularon leyendas jesuitas y tesoros escondidos, hoy se sabe que fue construido para transportar agua. Aun así, conserva la atmósfera misteriosa que lo hizo famoso.

Más cerca del patio olmos, detrás de el teatro, Mármol Siglo 17 es una cafeteria con un distintivo único: debajo, hay una pequeña cripta jesuita. Un legado que la ciudad no solo tiene debajo de sus calles, sino que convive con la modernidad.

Y en la Casa San Alberto, donde funcionó la primera imprenta del Virreinato, el sótano mantiene el mobiliario original de las religiosas que lo habitaron hace más de dos siglos, sumado a una cripta con restos de antiguas monjas que vivían allí.

Diversidad a la cordobesa: mezquitas, iglesias históricas y templos abiertos

Para Pedicino, uno de los hitos que más sorprenden a los visitantes es cómo conviven religiones distintas en tan pocos metros.

La iglesia anglicana San Pablo, la Congregacion Evangelica Luterana y Reformada de Cordoba y la Iglesia Apostólica Armenia Surp Kevork participan de celebraciones en conjunto; la capilla del Seminario Mayor abre en ocasiones especiales; y la mezquita oficial del Centro ofrece visitas guiadas que siempre despiertan curiosidad.

“Ese clima de fraternidad que tenemos acá no lo encontré en otros lugares”, dice Pedecino.

En el interior: peregrinaciones, paisajes y un circuito en construcción

Para quienes quieran salir de la capital durante el finde largo, las opciones se multiplican. El santuario de la Virgen de Alta Gracia es uno de los puntos más elegidos y combina espiritualidad con un casco histórico que invita a pasar el día.

Más al oeste, Villa Cura Brochero y Santa Rosa del Río Primero integran un circuito que todavía se está estructurando, pero que ya recibe peregrinos de todo el país. El legado del santo cordobés se vuelve palpable en caminos, oratorios y museos.

Y por supuesto, las estancias jesuíticas, declaradas Patrimonio Mundial: Santa Catalina, Jesús María, Caroya, Alta Gracia y La Candelaria. Algunas están en manos privadas, pero las que abren al público ofrecen una de las experiencias coloniales mejor conservadas del continente.

Por último, la Capilla Ortodoza Rusa, escondida en Anisacate, cuenta con una arquitectura bizantina, con cúpulas azules y un templo dedicado a San Nicolás de Bari. Especialente, abre sus puertas el 19 de diciembre.

Córdoba no es solo una postal de serranías ni un destino estudiantil: es un territorio donde conviven historias, culturas y creencias.

Este fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre propone otra manera de recorrerla: subir a torres, bajar a túneles, entrar en templos poco conocidos, descubrir estancias, peregrinar y dejarse sorprender por esa diversidad silenciosa que define a la provincia.