¿Cómo evitar los ahogamientos infantiles? Los 5 consejos que propone la Sociedad Argentina de Pediatría

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) encendió una luz de alerta sobre una de las causas de muerte por lesión no intencional más silenciosas y trágicas: el ahogamiento. A través de un informe estratégico elaborado por su Comité de Prevención de Lesiones, la entidad subrayó que estas muertes son completamente prevenibles y que la falta de atención sigue cobrándose la vida de niños.

El informe, presentado al inicio de la Semana de la Prevención de los Ahogamientos (del 4 al 10 de diciembre), reveló datos estremecedores que exigen una acción inmediata.

Estadísticas y Alerta Nacional

Los ahogamientos son la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales a nivel mundial, y el 63% de los casos fatales ocurre en menores de cinco años.

En Argentina, la situación es particularmente crítica en la primera infancia: Según el último informe del Ministerio de Salud, 48 niños menores de cinco años fallecieron por ahogamiento en 2023. Esto representa el trágico promedio de prácticamente un deceso cada siete días.

“El dato es tan estremecedor como evitable. Estamos hablando de muertes que pueden prevenirse con medidas sencillas, pero eficaces, como la supervisión constante, la eliminación de riesgos domésticos y la concientización comunitaria”, señaló la Dra. Adela M. Armando, Secretaria Consultora del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP.

El Peligro Silencioso en Casa y las Claves de la Prevención

La SAP desmitificó la creencia de que el riesgo solo existe en verano o vacaciones. Para los menores de cinco años, los incidentes ocurren mayormente dentro o en las inmediaciones del hogar: bañeras, inodoros, baldes con agua, pozos y estanques sin tapar.

La clave de la prevención, según los especialistas, es la "vigilancia 100% dedicada".

“El ahogamiento en niños pequeños es rápido, silencioso y requiere muy poca cantidad de agua. Por eso hablamos de una vigilancia 100% dedicada: sin celular, sin distracciones, con un adulto atento y a no más de un metro del niño. Es una forma concreta de salvar vidas”, explicó la Dra. María Cecilia Rizzuti, Prosecretaria del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP.

Las medidas claves para evitar ahogamientos, según los pediatras, son: