¿Dónde vacunarse contra el dengue en Córdoba?

La Provincia de Córdoba amplió la vacunación contra el dengue a personas hasta los 59 años de edad en los 13 departamentos priorizados, se informó oficialmente.

La medida fue adoptada en el marco del plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika iniciado para la temporada 2025-2026.

Departamentos priorizados

Los departamentos priorizados son: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Esquema de vacunación contra el dengue

La vacunación contra el dengue requiere un esquema de dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre cada aplicación.

"Esta estrategia focalizada responde a una necesidad de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y control, que busca disminuir la carga de la enfermedad sintomática y el impacto en pacientes de alto riesgo debido al virus del dengue", precisa un comunicado oficial.

Su incorporación es una medida de prevención contra el dengue dentro del mencionado Plan Estratégico, con el propósito de disminuir la carga de enfermedad sintomática (morbilidad) y el impacto por pacientes de alto riesgo ocasionados por este virus en la provincia de Córdoba.

Dónde vacunarse en Córdoba

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento, y en distintos centros de salud municipales.