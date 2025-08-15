Cómo son los aviones que Francia envió a España en la ola de incendios

En medio de la ola de calor que causa incendios en España, Francia envió dos Canadair y un avión de coordinación para ayudar en las labores de extinción de los incendios declarados, que afectan a diferentes zonas del país.

A través del mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, solicitó ayuda al bloque para reforzar los trabajos con el fin de sofocar las llamas que calcinan ya miles de hectáreas en el país. Inmediatamente, el reclamo fue escuchado.

Los Canadair son una serie de aviones anfibios de gran tamaño, que pueden volar a velocidades relativamente bajas y en entornos con fuertes ráfagas de viento. Si bien tiene diferentes usos, su función principal es la de bombardero de agua: dispone de dos tanques de agua con puertas orientadas hacia abajo que se abren para descargar agua rápidamente sobre la zona elegida. Los tanques de los Canadair pueden vaciarse de manera individual o simultánea. Los Canadair tienen un coste de unos 60.000 euros.

Tres personas murieron incendios de este verano en España. Además, hay varios heridos graves y miles de personas han sido evacuadas.

La zona más afectada por los incendios es el cuadrante noroeste, concretamente las regiones de Castilla y León y Galicia, pero también hay otro importante en Extremadura.