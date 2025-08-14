Ola de calor en Europa y la "guerra por el aire acondicionado".

En Europa, una ola de calor extremo ha desatado una "guerra por el aire acondicionado", ya que las temperaturas récord han provocado un aumento masivo en el uso de sistemas de enfriamiento, tensionando la red eléctrica y causando apagones.

La situación se agrava por incendios forestales y problemas de salud relacionados con el calor, como muertes y hospitalizaciones.

Las temperaturas son extremadamente altas, con algunas áreas superando los 40 grados.

Una de las zonas más afectadas son el sur de Francia, donde se incrementan los riesgos de incendios forestales en la región vinícola. Se trata de la segunda ola de verano que atraviesa el país, y se espera que dure toda la semana, extendiéndose hasta el fin de semana festivo del 15 de agosto, por ahora se está desplazando hacia el norte, con 38 °C (100,4 °F) pronosticados en la región de Centre-Val de Loire y hasta 34 °C (93,2 °F) en París.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la Oficina Meteorológica del Reino Unido espera que la cuarta ola de calor del verano en el país alcance su punto máximo alrededor de 33 °C (90 °F) en Londres el martes. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió una alerta amarilla de salud para adultos mayores y personas con condiciones médicas.

Por su parte, Bulgaria sufrió incendios en su frontera sur, Hungría experimentó temperaturas récord el fin de semana e incendios provocaron evacuaciones en el noroeste de Turquía.

Los científicos dicen que Europa se está convirtiendo en el continente que se calienta más rápidamente en el mundo.