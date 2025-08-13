Impactantes incendios forestales en Europa.

Europa se encuentra en medio de un combate a contrarreloj ante los devastadores incendios forestales que registra, con epicentro en Grecia, pero también en Portugal y España.

Las zonas afectadas incluyen la península del Peloponeso, la costa noroeste del país, y las islas de Lesbos y Samos.

Los cuatro incendios más preocupantes acumulan, además, 37 heridos, entre los que figuran tanto bomberos como civiles, según consignó la cadena RTP, que da cuenta además del envío por parte de Marruecos de dos aviones Canadair para reforzar los trabajos de extinción, después de que los equipos adquiridos por Portugal estén fuera de servicio.

En ese contexto, las autoridades griegas solicitaron ayuda europea a través del mecanismo RescEU para hacer frente a la propagación del fuego.

El portavoz del Departamento de Bomberos, Vasilis Vathrakoyannis, explicó que Atenas pidió cuatro aeronaves, ya que actualmente hay 106 incendios en todo el territorio, de los cuales más de 60 se han declarado este martes.

Por su parte, oficial agencia noticiosa griega, AMNA, informó sobre 82 incendios forestales en las últimas 24 horas con 23 de ellos aún activos hasta la noche del martes.

En Portugal, las autoridades vigilan especialmente los incendios desatados en la mitad norte, en particular los que azotan a áreas cercanas a Vila Real, Trancoso, Covilha y Tabuaço. Las llamas calcinaron en lo que va de año unas 60.000 hectáreas en territorio luso.