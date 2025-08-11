Torres Gemelas: Nueva York identificó tres víctimas más del atentado gracias a nuevas técnicas genéticas

Las autoridades de Nueva York confirmaron la identificación de tres personas que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, a pocos meses de cumplirse 24 años de la tragedia. Los avances en tecnología de secuenciación de ADN permitieron recuperar identidades a partir de restos que, durante más de dos décadas, no habían arrojado resultados positivos.

Las víctimas identificadas son Ryan Fitzgerald, de Floral Park (Nueva York), Bárbara Keating, de Palm Springs (California), y una mujer cuya identidad permanece en reserva por pedido de la familia. Los restos de Keating y de la mujer se hallaron en 2001, mientras que los de Fitzgerald fueron recuperados en 2002.

Con ellas, ya son 1653 las víctimas identificadas de las 2753 que perdieron la vida en Nueva York aquel día.

Un compromiso forense que se mantiene a lo largo de las décadas

El médico forense jefe, Jason Graham, destacó que cada nueva identificación “es un testimonio de la promesa de la ciencia y del compromiso de devolver a las familias una parte de sus seres queridos”. El alcalde Eric Adams subrayó que “el dolor del 11-S resuena a lo largo de las décadas”, y que este avance busca aportar consuelo a los familiares que aún esperan respuestas.

Aunque el proceso es lento, la investigación forense sigue activa: 1100 personas continúan sin una identificación formal. Estas tres confirmaciones son las primeras desde el año pasado, un indicio de que la combinación de persistencia y desarrollo tecnológico puede seguir aportando resultados.