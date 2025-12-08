"No compren nada en Pilar": Luis Caputo cruzó al intendente por "irresponsable" al subir una tasa municipal

El municipio de Pilar decidió incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados al aplicar la Tasa de Protección Ambiental del 2% que rige desde el 1° de diciembre para las grandes cadenas y que afecta al precio final de los productos. Según comentarios de tributaristas, la decisión impacta directamente en el ticket de compra y lleva a que los que compren en Pilar deban pagar un 2% más caros los productos. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue directo contra el municipio al alertar a los consumidores: "No compren en Pilar".

El ministro mantiene su cruzada con el aumento de las tasas municipales desde septiembre de 2024 cuando reapareció la polémica luego de aumentos de tasas comunales en varios municipios del Conurbano bonaerense. Caputo criticó esos incrementos —alegando que muchas tasas no guardaban proporción con servicios prestados— y acusó a los intendentes de “obstaculizar la baja de la inflación". Ya en enero de este año, el choque escaló y el titular de Hacienda formalizó su ofensiva y envió una carta a los 23 gobernadores solicitando que los municipios derogaran tasas que considera “ilegales o arbitrarias”. Como reacción, más de 500 intendentes firmaron un documento de repudio colectivo en el que lo acusaron de un “avance inconstitucional sobre la autonomía municipal”.

Ahora, el ministro salió con los tapones de punta para cruzar al intendente de Pilar Federico Achával quien aplicó la Tasa de Protección Ambiental que impacta directamente en el ticket de los consumidores.

"No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", mencionó el titular de Economía.

Qué cambió en Pilar

La tasa municipal, que anteriormente cobraba un monto fijo, fue modificada mediante la Ordenanza Fiscal 2026. A partir del 1° de diciembre de 2025, la tasa se calcula como 2% sobre el importe neto IVA de cada compra en supermercados e hipermercados, en lugar del sistema por módulos.

La medida abarca también grandes comercios, shoppings, hoteles, industrias, servicios y algunas empresas privadas designadas como agentes de percepción.

Las asociaciones del sector comercial —como la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la CADAM— cuestionaron la alícuota, advirtiendo que encarecerá los tickets de compra, generará impacto sobre todo en productos de alto valor, y podría distorsionar la competencia respecto a comercios no alcanzados por la tasa

El rechazo de la industria a la suba de la tasa municipal

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que generará la aplicación de la tasa, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026.

Pérdida de Ventas: El recargo impacta especialmente en la venta de productos de alto valor, como electrodomésticos, y genera una “situación de desventaja competitiva”. Impacto en Fiestas: El recargo es más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias. Competencia Desleal: El tributarista César Litvin advirtió a La Nación que la normativa crea una “competencia desleal” contra otros actores del comercio que venden productos similares, pero que no están obligados a percibir la tasa del 2%.

El sector solicitó que, si el municipio mantiene la medida, se prorrogue su entrada en vigencia hasta el 1° de marzo de 2026 para permitir adecuar los sistemas de cobro.

