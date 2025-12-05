Alejandro Werner, ex director del FMI: "Milei cree que es más capaz que su equipo económico"

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, se mostró confiado en que el organismo aprobará la segunda revisión del programa que tiene con Argentina y advirtió diferencias entre el presidente Javier Milei y su equipo económico.

"Argentina ha hecho muchas cosas mejor de lo que el FMI esperaba. Sí está preocupado por la falta de acumulación de reservas y la falta de claridad de cómo ir moviéndose a un régimen cambiario con mayor flexibilidad y que le permita revertir el atraso cambiario. El Fondo va a empujar mucho para lograr cambios en esa dirección, la segunda revisión se va a dar", afirmó el economista en declaraciones a Buenas Tardes China.

Con respecto a la acumulación de reservas en el Banco Central, Werner señaló que "Luis Caputo está más cerca del Fondo y el presidente está más lejos. El ministro ha mostrado mucha cautela en qué tan rápido eliminar el cepo, y también le gustaría acumular reservas en el acuerdo con el fondo".

El FMI insiste en que el Gobierno debe acumular reservas "para enfrentar eventuales shocks"

Y agregó que el titular de Hacienda “no quiere entrar al período de la próxima elección presidencial con todos los riesgos políticos que hay, en una situación de bajas defensas en términos de reservas y controles de capital".

En ese sentido, el ex funcionario del FMI afirmó que "Debe ser muy difícil trabajar con un presidente que percibe que como economista es mucho más capaz que su equipo económico".

Diferencias entre Caputo y Milei

Y agregó: "Cuando uno ve un discurso de Caputo y uno de Milei, da la impresión que en la interacción entre el hay miniclases de economía que van más en una dirección, cuando en general en los gobiernos van en la dirección contraria".

Werner opinó que “Caputo con la experiencia que tuvo en el gobierno del presidente Macri y tiene más mundo financiero que el presidente Milei. El presidente es un economista muy local, conoce poco de las experiencias de transición a regímenes de flotación y de objetivos de inflación en el mundo de mercados emergentes. Nunca ha sido parte de esta conversación internacional de política monetaria, cambiaria, etc. y en ese sentido tiene puntos ciegos en su conocimiento económico".

"A veces, hay que tener mayor humildad y capacidad para oír a tu equipo y otras voces de economistas ayudaría a la visión del equipo económico", añadió el ex director del FMI.