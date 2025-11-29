Katz promete expulsar a venezolanos de Chile y Perú moviliza el ejército para impedirles el ingreso

Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares para evitar el ingreso de los migrantes venezolanos que buscan huir de ese país ante la posibilidad de que gane el líder de ultraderecha, José Antonio Katz, quien prometió expulsarlos.

La posibilidad de cambio de Gobierno en Chile en el balotaje del 14 de diciembre despertó el espanto en los venezolanos indocumentados que son alrededor de 336.000 y que además han sido blanco de ataque electoral, acusados de aumentar la criminalidad. Este viernes decenas se agolparon en la frontera norte para cruzar al país vecino.

Sin embargo, los migrantes tampoco son bienvenidos en Perú, cuyo presidente, José Jerí, emitió el último día de la semana un decreto para aumentar los controles por 60 días en los distritos limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

José Antonio Kast, el chileno que está en balotaje y disputa la Patagonia: “Argentina ya nos ha robado suficiente"

La declaración del estado de emergencia supuestamente busca "hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia", señala la norma. "La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas", indica el decreto.

El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, viajó a la frontera en Tacna, desde donde declaró a la radio RPP que "el estado de emergencia regirá por 60 días" a partir del 29 de noviembre. Además señaló que medio centenar de soldados del ejército se desplegarán "de inmediato" en el puesto fronterizo peruano Santa Rosa y otros 50 efectivos del ejército se sumarán en los primeros días de diciembre. El canal peruano radio Tacna difundió temprano imágenes de migrantes con niños en brazos en la carretera cerca del paso fronterizo.

Temprano el ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero, dijo que "se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú". Aunque el ministro chileno no precisó el número de migrantes aglomerados en el lugar.

El ultraconservador Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre en Chile frente a la izquierdista Jeannette Jara, promete expulsar a los 330.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad.

