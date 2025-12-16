Así fue el operativo donde se detuvo a la tesorera de Sur Finanzas: "Yo sigo órdenes"

En el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, el viernes por la tarde la Policía Federal llegó a un galpón ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen al 11.000, en la localidad bonaerense de Turdera. Un hombre de 72 años, que se presentó como comerciante, informó a la fiscalía de Lomas de Zamora que en el lugar había habido más movimiento que el habitual.

La justicia federal de Lomas de Zamora buscaba determinar si allí funcionaba un depósito con la descripción que había dado el comerciante, quien habría asegurado que en los últimos días camionetas ploteadas de Sur Finanzas entraban cajas al lugar, según citó el diario Clarín.

El viernes por la tarde, cuando los policías llegaron vieron estacionada sobre la vereda una camioneta Toyota SW4 gris, patente AC201VR. Dos hombres y una mujer cargaban cajas en el baúl, que sacaban del depósito.

La secuencia quedó registrada en fotografías y videos a los que accedió PERFIL.

Tras el hallazgo, la policía detuvo a tres personas: la mujer, es Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo ligada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Los hombres, de los que no trascendió su identidad, eran choferes de la empresa. Todos quedaron detenidos.

El fin de semana Sánchez fue indagada por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona: "Yo sigo órdenes", aseguró.

Qué se encontró

En el depósito se encontraron dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes (la mayoría de grandes dimensiones), posnets, una computadora, material y equipamiento médico, banners de Sur Cambios, cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.

Clarín indica que además se secuestraron cinco teléfonos celulares que serán peritados y que la tesorera y los choferes seguirán detenidos por entorpecimiento de la investigación.

Por otro lado, en la causa que tramita ante la justicia en lo Penal Económico, el juez Marcelo Aguinsky dispuso este martes una serie de medidas de prueba sobre la casa en la localidad de Pilar que es propiedad de Luciano Pantano y su mamá Ana Lucía Conte, pero se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Aguinsky le comunicó a Pantano y Conte, dueños de la propiedad a través de la empresa "Real Central SRL", que "pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes".

Aguinsky recibió este lunes el expediente, que había tenido hasta ese momento el juez federal Daniel Rafecas. Este martes, el magistrado en lo Penal Económico requirió una serie de informes a distintos organismos sobre la propiedad y sobre los más de 50 vehículos de lujo y de colección que la Policía Federal secuestró en el lugar.

Este lunes la senadora Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL para que “investiguen a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.



“Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas (...) Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO”, replicó Toviggino en X.