Laura Pascualini Sarachaga: la cordobesa que impulsa la presencia argentina en el World Football Summit 2024 de Arabia Saudita

Con 36 años, la cordobesa Laura Pascualini Sarachaga se ha convertido en una emprendedora destacada en el mundo del fútbol, construyendo puentes entre Argentina y Medio Oriente.

Desde su participación en el World Football Summit (WFS) en Arabia Saudita, pasando por experiencias en Dubái con Maradona, Qatar durante la Copa del Mundo y diversos proyectos sociales y sustentables, su trabajo apunta a darle visibilidad a empresas argentinas y conectar oportunidades de expansión en el escenario global.

“World Football Summit es el evento global de referencia para la industria del fútbol y los negocios asociados, además de ser un espacio de transformación hacia el fútbol que queremos: más inclusivo, innovador y sostenible. Con esta misión, WFS reúne a líderes, tomadores de decisiones y marcas de diversos sectores que comparten la visión de un fútbol impulsado por valores y con el poder de generar un impacto positivo en la sociedad”, sostiene la empresaria en diálogo con Perfil.

Arabia Saudita y la Visión 2030: oportunidades para las empresas argentinas

“La edición Arabia Saudita es especialmente significativa por su Visión 2030, una estrategia que busca diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo, impulsando una notable inversión en infraestructura deportiva y tecnología, con una apertura sin precedentes hacia alianzas internacionales. Esta apertura facilita a las empresas extranjeras la entrada al mercado, creando oportunidades en patrocinio, publicidad y desarrollo de talento local. Además, la inversión en tecnología deportiva, incluyendo soluciones de inteligencia artificial y análisis de datos, representa un campo fértil para la innovación.”

Desde su perspectiva de negocios, Pascualini Sarachaga está convencida de que el World Football Summit (WFS) Arabia Saudita 2024 es el espacio ideal para que empresas argentinas —desde grandes corporaciones hasta pymes y emprendedores— se posicionen, construyan relaciones estratégicas y se conecten con visiones más sostenibles, cambiando la mentalidad de #FORPROFIT a #PROFITFOR.

De Córdoba al mundo: una trayectoria de emprendimiento con sello argentino

Laura Pascualini Sarachaga comenzó su carrera en Córdoba, donde obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba y un Máster en Dirección de Operaciones en la Universidad de Barcelona.

Tras años de trabajar en grandes compañías, apostó por emprender en escenarios internacionales, desde Emiratos Árabes Unidos hasta Qatar y Miami.

Hoy se propone potenciar el profesionalismo de asociaciones, clubes y organizaciones deportivas en Argentina. Busca abrir puentes para inversiones y promover nuevos modelos de negocio que integren diferentes economías relacionadas con el fútbol, con una visión sostenible que maximice los beneficios sociales y ambientales.

Impulsando tu marca: la estrategia de Laura Pascualini para conectar oportunidades en el sector deportivo

Participación en el World Football Summit:

Para explorar oportunidades de visibilidad y presencia en el evento, tanto en la edición de Arabia Saudita como en futuras convocatorias del WFS en 2025, se recomienda contactar directamente a Laura. Así se puede obtener información personalizada sobre cómo maximizar la participación de cada empresa. Embajadora de marcas y contenidos:

Desde su rol como embajadora de marca y con su equipo de contenidos, genera estrategias digitales y de comunicación exclusivas para cada cliente, potenciando su posicionamiento internacional. Aparato comunicacional y prensa en alianza con Editorial Perfil y Revista Caras:

Perfil y Caras estarán cubriendo a cada marca que participe junto a Pascualini Sarachaga en el WFS. La comunicación se orientará a captar nuevas oportunidades de expansión, acercando a las marcas a un público global y ofreciendo una plataforma para que sus historias resuenen en los mercados más competitivos del mundo.

El objetivo: fortalecer la visibilidad de marcas que impulsan el crecimiento y la innovación en el mundo del fútbol y los negocios. Paquetes turísticos exclusivos:

A través de Helena Lifestyle, la agencia de viajes y experiencias de lujo fundada por Pascualini Sarachaga en Doha (Qatar), se ha diseñado un calendario completo para vivir lo mejor de Medio Oriente. Cada detalle ha sido planificado para maximizar la conexión con la cultura local y el deporte:

Partido de Al Nassr en Riyadh (Arabia Saudita) para ver a Cristiano Ronaldo , el 29 de noviembre y/o 2 de diciembre.

World Football Summit (2 y 3 de diciembre, Riyadh – Arabia Saudita).

Fórmula 1 en Abu Dhabi (6 al 8 de diciembre, Emiratos Árabes Unidos).

Copa Intercontinental FIFA 2024 (11 de diciembre, Doha – Qatar).

Paquetes de aéreos y alojamiento personalizados para optimizar la experiencia.

Una historia de crecimiento y visión global

La historia de Pascualini Sarachaga en Medio Oriente comenzó en 2017 con su primer emprendimiento en Dubái, donde junto a una socia estableció tres locales de fútbol y gastronomía argentina en Global Village, una feria que atrae a millones de visitantes.

“Queríamos llevar un pedacito de Argentina y mostrar nuestra cultura a través de la comida y el fútbol”, recuerda.

Aquella propuesta llamó la atención del director del Fujeirah Club, quien los conectó con Diego Maradona, entonces DT del club.

En Doha, antes del Mundial 2022, lanzó Helena Lifestyle, dedicada a la organización de eventos, viajes a medida y apoyo en contenidos para medios de comunicación.

Una visión de impacto social y sustentabilidad en el fútbol

Con su más reciente proyecto, Sports For Us, Pascualini Sarachaga busca profesionalizar las asociaciones de fútbol, creando planes de crecimiento económico, internacionalización e impacto socioambiental.

“Nuestro objetivo es que el fútbol sea una herramienta para fortalecer el tejido económico y social. Ofrecemos desde planes de estructuración y profesionalización hasta asesoría financiera para deportistas y creación de ONGs y fundaciones”, comenta.

Conectando con las grandes figuras del deporte y el entretenimiento

Con miras a una industria deportiva más centrada en el ser humano, Laura Pascualini Sarachaga ha ideado una iniciativa que resalta la importancia de la familia y las relaciones personales en el éxito de los atletas. Por eso, ha enviado propuestas a Georgina Rodríguez y Ricardo Regufe, figuras clave en la trayectoria de Cristiano Ronaldo en Riyadh.

Asimismo, ha mantenido conversaciones con el famoso chef Nusret (Salt Bae) sobre la posibilidad de traer su restaurante a Argentina, en colaboración con la marca de un futbolista argentino, aunque los detalles aún no están confirmados.

También participó en la compra y gestión de una escuela de fútbol en South Miami, donde su rol fue liderar el área de nuevos negocios y responsabilidad social empresarial (RSE).

En paralelo, estuvo presente en el lanzamiento de la sede de la AFA en Miami, y gestionó el apoyo del alcalde Brent Latham de North Bay Village, donde se desarrollará un centro deportivo con campos de entrenamiento, programas para jóvenes y actividades comunitarias que promuevan el deporte y la cultura argentina en la región.

Contacto y oportunidades de participación

Descubrí más sobre cómo las empresas argentinas pueden participar del World Football Summit 2024 en Arabia Saudita y posicionarse en el escenario global del fútbol y los negocios.