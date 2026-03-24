Galería de fotos: multitudinaria marcha por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Agrupaciones de diferentes partidos políticos y organismos de Derechos Humanos hicieron este martes 24 de marzo una marcha por el "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia" al cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976 que dejó unos 30.000 desaparecidos.

Por su parte, el gobierno del presidente Javier Milei postula una "memoria completa" de lo que ocurrió durante la última dictadura al equiparar los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas con los de la guerrilla. Por ese motivo, este martes compartió un video llamado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, donde vuelve a repetir, como ya lo hizo en 2024 y 2025, que la visión sobre la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 debe volver a discutirse públicamente.

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