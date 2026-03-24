martes 24 de marzo de 2026
50 Aniversario del golpe de estado en Argentina 24032026
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50° ANIVERSARIO DEL GOLPE DEL 76

Galería de fotos: multitudinaria marcha por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

El peronismo, partidos de izquierda y agrupaciones de Derechos Humanos se movilizaron para conmemorar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Agrupaciones de diferentes partidos políticos y organismos de Derechos Humanos hicieron este martes 24 de marzo una marcha por el "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia" al cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976 que dejó unos 30.000 desaparecidos.

Por su parte, el gobierno del presidente Javier Milei postula una "memoria completa" de lo que ocurrió durante la última dictadura al equiparar los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas con los de la guerrilla. Por ese motivo, este martes compartió un video llamado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, donde vuelve a repetir, como ya lo hizo en 2024 y 2025, que la visión sobre la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 debe volver a discutirse públicamente.

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Cristina Kirchner Balcón - Memoria

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Movilización por el 50 aniversario del golpe de estado 24032026

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50 Aniversario del golpe militar en Argentina 24032026

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