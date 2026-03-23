El conflicto en Medio Oriente continúa generando incertidumbre global, especialmente por su impacto en el precio del petróleo y la estabilidad geopolítica, en este contexto, este medio se comunicó con el analista internacional, Alberto Specktorovsky.

Alberto Specktorovsky se refirió a la estrategia del presidente estadounidense: "Tomarse bien en serio lo que dice Donald Trump es un problema. Porque dice una cosa y a los diez minutos dice otra". Sin embargo, aclaró que no se trata de improvisación. "Yo creo que lo hace metodológicamente. No es de locos", planteó, sino de una táctica para "confundir al enemigo, como se dice. Confundir a todo el mundo".

El anhelo de Donald Trump

Asimismo, explicó que, más allá de los mensajes contradictorios, hay un objetivo claro en la política exterior de Trump: "Donald Trump quiere terminar esto, pero no puede terminarlo de cualquier forma".

En ese sentido, Specktorovsky sostuvo que Donald Trump busca una salida negociada, aunque bajo presión: "Lo que está haciendo en estos momentos es dando un plazo de cuatro o cinco días para que Irán le tire como que se dice una soga como para que él pueda decir tal cual".

El Estrecho de Ormuz sigue como principal objetivo

La clave del conflicto radica en el control estratégico del Estrecho de Ormuz, fundamental para el comercio global de petróleo. Según desarrolló, la amenaza es explícita: "La amenaza no abre el Estrecho de Ormuz. La amenaza es de que, bueno, destrozamos Irán".

Sobre las declaraciones de Trump acerca de conversaciones “constructivas”, el entrevistado mencionó que, "charlas constructivas. Yo me imagino que debe haber comunicación, por supuesto", pero aclaró que el trasfondo es más complejo. A su vez, resaltó que el conflicto no es simplemente diplomático, sino ideológico: "La idea de Trump no es anti-Irán, es simplemente ante las políticas del gobierno de los ayatolas".

Desde la perspectiva iraní, el enfrentamiento es estructural: "El gobierno shirita islámico de Irán es revolucionario, el satán número uno es Estados Unidos, el satán número dos es Israel". Esta base ideológica dificulta cualquier resolución rápida: "Me parece a mí que la tesis de resolverlo esto económicamente me parece que no va".