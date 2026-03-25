El Gobierno anunció reformas: cambios en expropiaciones, desalojos exprés y venta de tierras a extranjeros

El Gobierno nacional anunció este miércoles un nuevo paquete de reformas que será enviado al Congreso, con iniciativas que apuntan a modificar la ley de expropiaciones, acelerar desalojos y habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros.

El encargado de comunicar las medidas fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí, además, rechazó cuestionamientos sobre su situación patrimonial y aseguró: “No tengo nada que esconder”.

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Según explicó, los proyectos forman parte de una agenda más amplia que busca fortalecer la seguridad jurídica, incentivar inversiones y reducir la intervención del Estado en la economía.

Cambios en expropiaciones y propiedad privada

Uno de los ejes centrales del paquete es la modificación del régimen de expropiaciones. El Gobierno propone que estas medidas se limiten a situaciones excepcionales y que se incrementen las compensaciones económicas para los propietarios afectados.

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Desde el oficialismo sostienen que la incertidumbre sobre la propiedad privada fue un factor que frenó inversiones durante años y afectó el desarrollo económico.

Desalojos más rápidos contra ocupaciones

Otro de los proyectos apunta a acelerar los procesos de desalojo. La iniciativa busca establecer mecanismos más ágiles para recuperar inmuebles ocupados, con plazos mucho más cortos que los actuales.

La intención oficial es reducir los tiempos judiciales y garantizar la restitución de las propiedades en pocos días, en un intento por desalentar las ocupaciones ilegales.

Venta de tierras a extranjeros

El paquete también incluye una reforma de la ley de tierras rurales que eliminará restricciones a la compra por parte de extranjeros.

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Desde el Gobierno argumentan que esta medida permitirá atraer capital internacional en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria, donde se requieren grandes extensiones de terreno para desarrollar proyectos.

Fondos para defensa y gasto militar

En materia de defensa, el Ejecutivo propone destinar un porcentaje de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de equipamiento militar y bienes de capital.

La iniciativa busca reforzar las capacidades del área sin aumentar el gasto público corriente.

Revisión de pensiones por discapacidad

Otro punto clave es la revisión del sistema de pensiones por discapacidad. El Gobierno plantea endurecer los criterios de acceso y controlar posibles irregularidades, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Concesión de Chapadmalal

Dentro del paquete también se incluyó la intención de concesionar el histórico complejo turístico de Chapadmalal por un período prolongado.

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La propuesta apunta a incorporar inversión privada para modernizar el predio, reducir costos estatales y potenciar su uso turístico.

Designación de jueces

Por último, el Gobierno confirmó que enviará al Senado decenas de pliegos para cubrir cargos en la Justicia, en un intento por avanzar en la normalización del funcionamiento judicial.

LB