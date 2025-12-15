Castagnani sobre las reformas estructurales: “Se deben debatir en el Congreso y serían muy decisivas en nuestra actividad”

En pleno tratamiento del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral, tributaria y previsional, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó un paquete integral con 12 claves para una reforma del sistema tributario argentino, con el objetivo de impulsar la inversión y el crecimiento del sector agropecuario. En este contexto, este medio se contactó con el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, quien explicó los alcances de la propuesta.

Carlos Castagnani remarcó que la iniciativa surge del contacto directo con los productores de todo el país: “Es un aporte que queremos hacer desde nuestra entidad, escuchando a lo largo y ancho cuando recorremos el país, las diferentes economías regionales y economías tradicionales”. Y agregó que se trata de puntos que “se deben debatir en el Congreso y que serían a nuestro entender muy decisivos en nuestra actividad”.

Las reformas estructurales y los cambios que podría significar para el agro

Asimismo, confirmó que el documento ya fue elevado a las autoridades nacionales: “Esto se hizo llegar a las autoridades y el concepto lo reitero, el poder aportar y quizás ese debate que antes no se ha dado y que es tan necesario más que nada para nuestro sector”.

Con respecto a la reciente baja de las retenciones, Castagnani planteó: “Toda baja de impuestos es bienvenida”. También destacó que, “se ha tomado conciencia que tienen que ser permanentes y no transitorias”. Sobre la misma línea, vinculó la medida con un compromiso político mayor: “Creo que también es el inicio de cumplir una promesa de campaña que hizo el Presidente de terminar su mandato con la eliminación total de la retención”.

La disruptividad de los impuestos

Sin embargo, advirtió que el problema impositivo va más allá: “No es lo único que tenemos que solucionar y hay muchos impuestos distorsivos como es ingresos brutos”. En este contexto, enumeró otros gravámenes: “Impuesto al cheque, o sea, hay impuestos que se cuadruplican o quintuplican en el mismo sentido”.

Sobre los dos primeros años de gestión de Javier Milei, el entrevistado señaló avances y pendientes. Entre los déficits históricos, mencionó la infraestructura: “La falta de infraestructura es terrible”. En este sentido, sumó la necesidad de un cambio estructural: “Creo que nos debemos como ciudadano un sistema ferroviario que no tiene que ser pasado, sino tiene que ser el futuro”.

Como aspecto positivo, valoró el vínculo institucional: “Creo que este gobierno ha empezado o comenzado a bajar impuestos”. A su vez, subrayó que, “como dirigente que hay un buen diálogo, esto no significa que tengamos la misma mirada en todos los puntos”.