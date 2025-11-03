¿Qué contempla la nueva reforma laboral?

La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez y acompañada por legisladores de distintos bloques, propone modificar artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, redefinir el principio de irrenunciabilidad y ampliar las facultades del empleador para cambiar las formas y modalidades del trabajo.

Además, el prpyecto contempla que el empleador pueda pagar una parte del salario en prestaciones no dinerarias no remunerativas tales como el sistema de vales de comida o canastas de alimentos que ya rigió en Argentina,

La medida lleva el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y establece una transformación profunda de las condiciones laborales en el país.

¿Cuáles son los cambios más importantes del proyecto?