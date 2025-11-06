El Gobierno de Javier Milei se vio forzado a explicar por qué le asignó un inmueble a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

Mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos disertando en el American Business Forum, el Gobierno libertario se vio forzado a dar explicaciones sobre las razones de la asignación de un inmueble a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMA) ubicado en la calle Tinogasta 5268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un predio con una superficie de 761 metros.

El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolas Pakgojz, dijo en redes sociales que la decisión administrativa se basa en una ley. En efecto, fuentes oficiales explicaron a PERFIL que la asignación del inmueble está contemplada en la Ley 27.731, la que fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre del 2023, antes de que Alberto Fernández dejase la Casa Rosada.

La asignación del inmueble levantó quejas entre libertarios expulsados de ese espacio. Principalmente el legislador porteño Ramiro Marra y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“No cuidan al presidente, cuidan sus negocios y acuerdos con kukas”, bramó el todavía diputado porteño.

Según explicaron desde el organismo ante este medio, el inmueble de la calle Tinogasta sigue perteneciendo al Estado Nacional, dado que se trata de una “asignación” a una universidad pública.

Además, explican que para poder llevar adelante el proceso de subasta del edificio de la UNMA de la Avenida Rivadavia 4615, primeramente debía asignarse otro inmueble para darle cumplimiento al artículo 4 de la Ley 27.731.

En ese marco, la “desafectación” del inmueble de la calle Rivadavia saldrá mañana y será subastado entre el lunes y martes de la semana próxima. La resolución 67/2025 que asigna el primer piso del inmueble de la calle Tinogasta salió publicada en el Boletín Oficial, el pasado 4 de noviembre.

“Tiene que rodar una cabeza”, dijo Marra en redes a lo que Pakgojz, respondió con una ironía: “Me obliga la ley, no sé si la leíste; si en algún momento antes de diciembre volvés a pasar por la Legislatura, lo charlamos.”.

La titular del Senado también se metió en la polémica. “Vergonzoso. Quien firmó semejante entrega luego de vender parte del Regimiento Patricios?”, una ironía destinado al titular del AABE, quien en diciembre asumirá su banca en la Legislatura de la Ciudad.

La decisión de asignar un inmueble a la Universidad fundada por la histórica militante de Derechos Humanos, Hebe de Bonafini fue consensuada dentro del propio Gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Alvarez, dieron el visto bueno para los movimientos.

Un detalle: el inmueble de la calle Rivadavia es un terreno de 282 metros, que contiene una superficie cubierta total aproximada de 993 metros.

La decisión que tomó la AABE fue no solo consensuada internamente, sino también con las autoridades de la casa de estudios.

Así lo demuestran las dos cartas que le remitió el licenciado Eduardo Maurizzio, rector de la UNMA, una el pasado 17 de octubre y otra el 5 de noviembre a Pakgojz. En las mismas, se pueden ver como Maurizzio solicita “la asignación de uso del inmueble de propiedad del Estado Nacional, ubicado en la calle Tinogasta N° 5268”, y sostiene que habiendo revaluado la situación “del inmueble ubicado en Av. Rivadavia 4615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comunica por la presente que, atento al deteriorado estado en que dicho inmueble se encuentra, no se requiere su utilización para el desenvolvimiento de las actividades institucionales”.