Jorge Macri se prepara para ir a la Rosada, lanza nueva campaña y festeja 500 desalojos

El Gobierno porteño está terminando en estas semanas una nueva campaña que se verá a fines de noviembre. Se denomina “La Ciudad más linda del mundo”. Bajo ese concepto el prestigioso publicista Rodrigo Figueroa Reyes, quien se sumó hace varios meses, buscará mostrar las actividades recreativas, culturales y la belleza de Buenos Aires.

Tras instalar el concepto de orden, en especial en materia de seguridad, lo cual será objeto de un particular festejo en estos días, en Uspallata están trabajando en esta campaña que incluirá una mirada propositiva –y no defensiva como en 2024– sobre la gestión.

Este lanzamiento coincide con un momento particular para Jorge Macri. En lo personal por la llegada de un nuevo hijo a su vida. Y en el ámbito público porque se viene sintiendo cómodo con las cabezas de las dos áreas que conduce. En materia de gestión con su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny y gran parte de su actual staff de ministros; y en materia política con Daniel “el Tano” Angelici y el Procurador y titular de la UCR, Martín Ocampo más los amarillos Ezequiel Sabor (secretario de Gobierno) y su tocayo, Ezequiel Jarvis, para trabajar el territorio y la relación con todas las fuerzas políticas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto se pudo ver nítidamente el martes por la noche en el cierre de año de la Fundación de la Familia Policial que creó Genoveva Ferrero, la administradora del Poder Judicial porteño. Allí Jorge Macri recibió una distinción por su apoyo a la fundación (que se ocupa de ayudar a los policías y sus hijos con problemas puntuales como discapacidad o becas de estudio). En su discurso elogió a los principales actores de la política de la Ciudad: desde los libertarios (mencionó a Pilar Ramírez, quien estaba en una de las mesas) pasando por los radicales (agradeció a Emiliano Yacobitti y a Martín Lousteau, en otra mesa), hasta a Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña, quienes se sentaron juntos. La vicejefa Clara Muzzio siquiera estuvo invitada.

En Uspallata plantean que todos los índices que tienen mejoraron, incluyendo los de gestión con el “metro cuadrado” y, también, la imagen del jefe de Gobierno, tras un 2024 complicado que terminó con la derrota del PRO en mayo en las parlamentarias.

Con todo, Jorge Macri se prepara en los próximos días para visitar la Casa Rosada convocado por el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, a quien conoce hace más de 20 años. Allí el jefe de Gobierno se concentrará en dos temas: que siga fluyendo la coparticipación para el Presupuesto 2026 y que se autorice el desembolso de fondos comprometidos de la Corporación Andina de Fomento para adquirir formaciones de la línea B.

De todas formas, Jorge Macri siente que hay una oportunidad de mejorar la relación con el Gobierno nacional tras el año electoral. Acaso haber avalado el acuerdo con LLA en la Ciudad (con el consecuente aporte de fiscales) fue un puntapié inicial que después siguió con el abrazo del presidente Javier Milei.

En materia de gestión a finales de esta semana habrá un festejo particular: el Ministerio de Seguridad realizará el desalojo número 500, un tema clave para la Ciudad que lo mostrará al jefe de Gobierno como protagonista.

Paralelamente, Sánchez Zinny está detrás que el Gobierno pueda tener una batería de obras finalizadas para el 2027. Un caso: quiere que antes de mitad de año ya esté adjudicada la nueva línea F de subtes (el tiktokero Pablo Bereciartúa, ministro de Movilidad, recibe mensajes constantes al respecto). Y otro tema central: en las próximas semanas lanzar un plan de digitalización 100% de la Ciudad en la AGIP (Rentas) y en Desarrollo Urbano, donde se concentran las obras privadas.

Justamente, en el tema transporte y gestión, antes, y después, de su último viaje a Dubai y China con eje en la movilidad urbana, Jorge Macri se reunió con su primo, Mauricio Macri. En la previa, le hizo recomendaciones – tiene contactos personales en Emiratos Árabes Unidos –. Y, cuando regresó, el jefe de Gobierno le contó los alcances del viaje, el plan en el área de transporte y movilidad.

Con respecto a la nueva campaña comunicacional, esta semana se lanzó el programa “Buenos Aires 24 horas” con locales abiertos hasta las 4 de la mañana, con un incremento sustancial del patrullaje (una idea del secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro y del ministro Horacio Giménez) y una serie de actividades en zonas clave como Plaza Serrano y Paseo de la Infanta (jueves y domingo hasta 3am y viernes y sábados hasta 6am), Avenida Corrientes (hasta 3am) o eventos como la Noche los Museos (que se celebró ayer hasta la madrugada). Las actividades culturales estarán reflejadas pero también otras. Por caso, en el área gastronómica con dos propuestas: Barrios a la carta (donde se instalan carpas con locales de la zona y se suman charlas, música en vivo y actividades recreativas en una plaza o parque) y Café BA, con un concepto similar pero centrado en la merienda. Ambas iniciativas son de Hernán Lombardi, el ministro de Desarrollo Económico, junto a Ana Lloberas, la encargada del plan.