ONG alertaron que el proyecto de presupuesto 2026 hace importantes recortes en este rubro de salud

El 1° de diciembre se recuerda un nuevo Día Mundial del Sida, fecha dedicada –desde hace ya muchos años– a concientizar para mejorar el acceso a los tratamientos y la prevención. Sin embargo, no parece estar cumpliendo su cometido, al menos si se mira lo que ocurrirá con esta temática de salud pública en Argentina, si se atiende lo que asigna a este segmento el proyecto de presupuesto nacional para 2026.

De acuerdo a un análisis que realizó el equipo de la Fundación Huésped, una ONG pionera de la asistencia al VIH/sida en nuestro país, las perspectivas para 2026 son malas.

Según una publicación de la Fundación, “el proyecto de presupuesto 2026 supone un giro preocupante en la respuesta al VIH. Se pasa de una estrategia integral de prevención, diagnóstico y tratamiento sobre temas de VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales. Pero dejando de lado la prevención y la detección temprana. Eso se expresa con recortes u omisiones en herramientas de prevención claves como PrEP y PEP, entrega de preservativos, test rápidos y test para establecer la carga viral de las personas portadoras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué significan estas decisiones de las autoridades de salud para el mediano plazo? Más infecciones, diagnósticos tardíos (que hoy ya afectan al 45% de los nuevos diagnósticos de VIH en el país), mayor desigualdad sanitaria y mayores costos en tratamientos futuros.

Prevención. Un aspecto crítico del proyecto de presupuesto es que no hace mención de las técnicas PrEP y PEP. Estas son dos herramientas reconocidas y muy útiles para hacer prevención de contagios.

En 2023 –último proyecto de presupuesto en el que se mencionan PrEP y PEP como líneas específicas– se asistió a 8.744 personas con PrEP y 4.867 con PEP, mientras que en 2025 y 2026 ambos ítems desaparecieron por completo de las metas presupuestarias.

Aunque la provisión pueda continuar, ya que pueden englobarse en personas en asistencia regular con medicamentos, que dejen de mencionarse en el presupuesto subestima su importancia y debilita la garantía de acceso.

Esto no solo compromete la planificación, sino que borra del debate público herramientas esenciales para prevenir nuevas infecciones. El mundo habla de prevención combinada justamente porque una sola herramienta no alcanza para todas las personas en todos los momentos de su vida.

Tratamientos. Según los números del presupuesto 2026, la cantidad de personas que recibirían medicamentos antirretrovirales aumenta levemente en 2026: de 66.893 tratamientos en 2023 a 71.500 en 2026. Sin embargo, la ejecución presupuestaria al 3er trimestre de 2025, de acuerdo a los datos oficiales, marca 71.564 personas bajo programa. El próximo 1° de diciembre conoceremos los últimos datos que publica el Ministerio de Salud, pero en el último año reportado se diagnosticaron 6.400 casos. Globalmente, el 70% de las personas con VIH en el país cuenta con cobertura pública exclusiva, por lo que es dable suponer que casi 5 mil nuevas personas precisarán tratamiento antiviral.

En cuanto a los preservativos, durante 2025 no se registraron compras. El proyecto actual sí prevé una recuperación abrupta en 2026, pero sin asegurar continuidad ni ejecución real, y con números aún por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023. Para 2026 se proyecta recuperar la provisión a 15,5 millones o 18 millones. La recuperación proyectada no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad de lo estipulado en 2023.

Finalmente, en materia de materiales educativos: de 275.565 folletos distribuidos en 2023 se pasó a ninguno en 2025. O sea, sin campañas preventivas. En otros rubros también hay recortes. Por ejemplo, en el rubro de test rápidos de VIH, en 2023 se distribuyeron 1.120.380 test, mientras que para 2026 se prevén 58 mil. Esto implica una reducción del 49,3% respecto de 2023.

Finalmente, desde Huesped recordaron que “menos inversión significa más complicaciones a la salud, mayor transmisión y peores desenlaces clínicos. La inversión en prevención, diagnóstico y cuidado es una estrategia sanitaria eficiente y una obligación del Estado para proteger la salud de la población”.

Campaña masiva de prevención

En el día que se conmemora la lucha contra el VIH, la Asociación Civil Alfonso Farías, Artistas Nacionales, el subte porteño y la UBA se unen en una campaña masiva de prevención.

Se trata del RockVagón, un recital de música itinerante único que transforma un medio masivo de transporte en un escenario inédito de concientización.

El inicio de la propuesta está previsto a partir de las 11.30 de mañana en la estación Hospitales de la línea H, del servicio de subtes porteño. Se prevé una duración de 40 minutos entre los que tocarán las bandas Andando Descalzo, Los Pérez García y Abril Visconti. Al final del recorrido, en la estación Facultad de Derecho acturará el DJ Alejandro Pont Lezica. Según explicaron desde la Asociación Alfonso Farías, el RockVagón propone un innovador recital electroacústico para hacer hincapié de manera masiva en la importancia del uso del preservativo como herramienta fundamental de prevención.

En un acuerdo solidario, en simultáneo con la performance musical, profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán testeos sublinguales rápidos de VIH a pasajeros y usuarios, promoviendo el diagnóstico temprano.

La Asociación Civil Alfonso Farías, avalada por movilizar a más de 2 millones de personas en sus campañas anteriores, inicia una nueva etapa llevando la prevención a los subsuelos de la Ciudad.

Estadísticas

◆ Más del 95% de los casos de VIH-sida e ITS (como sífilis, gonorrea y HPV) en los grandes centros urbanos son producto del no uso del preservativo.

◆ El uso correcto y constante del preservativo es la manera más eficaz de prevenir la transmisión del VIH y otras ITS.

◆ El número de casos de sífilis creció en los últimos años. Los contagios pasaron de 12.131 en 2021 a 32.293 en 2023.