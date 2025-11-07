Argentina será escenario de un estudio clínico de fase 3 que podría marcar un antes y un después en la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se trata de una investigación internacional que evaluará la eficacia de una píldora mensual con efecto antirretroviral, capaz de reducir al mínimo las posibilidades de contraer el virus del Sida.

El ensayo, que se realizará de forma simultánea en 16 países con más de 4.000 participantes, contará en Argentina con unos 400 voluntarios, alrededor del 10% del total. El estudio está encabezado por el infectólogo Gustavo Lopardo, referente del centro de salud Stamboulian, quien confirmó que la convocatoria se abrirá en los próximos días.

“El estudio consistirá en la toma de un comprimido una vez por mes, en lugar de todos los días, como una opción disponible en el mercado”, explicó Lopardo a Clarín. El nuevo formato apunta a simplificar la adherencia al tratamiento preventivo, una de las principales dificultades de la estrategia actual conocida como PrEP (profilaxis preexposición).

VIH en Argentina: porqué el 45% de los casos llegan tarde al diagnóstico

El especialista aclaró que no se trata de una medida destinada a toda la población, sino a a personas mayores de 18 años que pertenezcan a grupos históricamente más vulnerables al contagio, como hombres que tienen sexo con hombres, así como mujeres y hombres trans VIH negativos, que hayan tenido relaciones sexuales anales sin preservativo en el último año. Quienes deseen participar podrán consultar los requisitos por mail a [email protected]

“Son estrategias pensadas para quienes, por distintas razones, están más expuestos al virus”, detalló el especialista, y agregó que este tipo de prevención “no reemplaza el uso del preservativo, que sigue siendo la herramienta más eficaz contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.

Preocupación por el aumento de contagios en Argentina

Aunque el VIH perdió presencia en la agenda pública, los especialistas advierten que la epidemia está lejos de haberse superado. Según el último reporte oficial del Ministerio de Salud de la Nación, correspondiente a diciembre de 2024, se registró un aumento del 21% en las nuevas infecciones respecto a los dos años anteriores.

En el país viven actualmente unas 140.000 personas con VIH, y el número de nuevos casos anuales, que durante una década se mantuvo estable entre 5.000 y 6.000, volvió a crecer en 2024 con 6.400 nuevos diagnósticos.

“La falta de campañas y de conversación pública sobre el tema hace que haya pocas razones para pensar que los números mejoren”, alertó Lopardo. “Si seguimos haciendo más de lo mismo que venimos haciendo, no vamos para ningún lado”, resumió el infectólogo.

A nivel global, el panorama no es más alentador. Según ONU-SIDA, más de 40 millones de personas viven con el virus en todo el mundo, la cifra más alta registrada en la historia, y cada año se infectan 1,3 millones más.

La paradoja, explica Lopardo, es que los avances en los tratamientos antirretrovirales mejoraron tanto la calidad y esperanza de vida de los pacientes que el VIH se volvió una "enfermedad invisible” a los ojos de la sociedad, lo que redujo la percepción de riesgo. “El hecho de que hoy una persona con carga viral indetectable no transmita el virus es un logro enorme, pero al mismo tiempo generó una falsa sensación de que el VIH ya no es un problema”, advirtió.

VIH: piden redoblar esfuerzos para una detección temprana

Pese a que el virus puede mantenerse “inregistrable” en sangre gracias a los tratamientos, las muertes vinculadas al VIH continúan ocurriendo. En 2024, las estimaciones de ONU-SIDA indicaron que cada minuto una persona muere por causas relacionadas con la infección.

Nuevas estrategias de prevención: de la PEP a la PrEP

Actualmente, el 98% de los contagios en Argentina se produce por vía sexual, y el preservativo sigue siendo la barrera más efectiva. Sin embargo, en los últimos años surgieron estrategias farmacológicas complementarias que buscan reforzar la prevención.

La PEP (profilaxis post exposición) es una de ellas. Se utiliza luego de una situación de riesgo, cuando hubo contacto sexual sin protección. “Debe iniciarse idealmente dentro de las dos horas y hasta 72 horas después del contacto sexual”, explicó Lopardo. Consiste en la toma de antirretrovirales durante un mes bajo supervisión médica.

La otra estrategia, más reciente, es la PrEP (profilaxis pre exposición), que implica evitar el contagio antes de la exposición tomando un comprimido diario con una combinación de emtricitabina y tenofovir disoproxil fumarato, que ofrece una eficacia muy alta para prevenir la infección.

Sin embargo, la toma diaria suele ser engorrosa, lo que llevó a desarrollar opciones más cómodas. En el mundo ya se investigan inyecciones de larga duración, como una basada en cabotegravir, que se aplica cada ocho semanas, o lenacapavir, que se administra cada seis meses y mostró una eficacia cercana al 100%.

Estas propuestas, sin embargo, no están disponibles en Argentina debido a su alto costo. Por eso, el nuevo comprimido mensual que se probará en el país podría representar una alternativa más práctica y económicamente viable. “El estudio tendrá una duración estimada de 30 meses y podría marcar un antes y un después en la prevención farmacológica del VIH”, afirmó el especialista.

Más allá de los avances farmacológicos, los especialistas insisten en que la clave para frenar el VIH es una estrategia de prevención integral. “La prevención es hoy un rompecabezas. Hay que usar todas las piezas a la vez”, graficó Lopardo.

Esto implica combinar distintas herramientas como el uso del preservativo, la educación sexual, el testeo frecuente, el tratamiento precoz, y también la reducción de daños en usuarios de drogas inyectables. Incluso mencionó la circuncisión masculina como un factor que “disminuye bastante el riesgo de transmisión”.