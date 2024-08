Cada cuatro minutos se registra un nuevo caso de VIH

Se realizó en Buenos Aires el XXI Simposio Científico Regional que organiza la Fundación Huésped dirigida por el infectólogo Pedro Cahn. En ese marco se dieron a conocer datos epidemiológicos recientes, recopilados por ONUSida. Y allí se reveló que América latina es una de tres regiones del mundo que registra un aumento del 9% en las infecciones de VIH entre el año 2010 y el 2023. Las otras dos zonas globales donde la epidemia aumenta son Asia y los países de Europa central.

En cambio, en otras regiones —y especialmente en los países desarrollados— la epidemia de VIH/Sida está logrando ser controlada, gracias a los esfuerzos en medicina preventiva y a una amplia oferta de tratamientos antirretrovirales que reciben las personas diagnosticadas o expuestas al virus.

Cura para el SIDA: el pronóstico de la ONU

Estos datos los contó la doctora Luisa Cabal, directora regional de ONUSida. Según Cabal, “durante 2023, cada cuatro minutos un habitante de nuestra región latina se contagió de VIH. En total, las nuevas infecciones han aumentado un 9%”, afirmó. Esto contrasta con las cifras globales de la patología, que muestran una reducción global de contagios del orden del 36%. En el trabajo de Onusida destacan que se calcula que hay 39,9 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo. Y 30 millones reciben la atención y los medicamentos antivirales en tiempo y forma.

Según el infectólogo Pedro Cahn, en Argentina la situación es diferente: “desde 2010, el número de nuevos casos de VIH que se diagnostican en nuestro país viene cayendo. Aunque también es cierto que el 44,5% de las personas que acceden a su diagnóstico lo hace de manera tardía”, advirtió el experto. Por otra parte destacó que desde la Fundación vienen monitoreando la entrega en tiempo y forma de medicación para los colectivos afectados y, por ahora, no se registran faltantes.

Del evento científico también participó el llamado "paciente Londres", que es la segunda persona considerada "curada" por la ciencia, tras haber tenido un diagnóstico (y recibido tratamiento durante años) por VIH-Sida. En el mundo hay siete casos registrados de este tipo y estudiarlos biológicamente es una de las mejores posibilidades de la ciencia para lograr desarrollar un tratamiento que logre curar la enfermedad en forma definitiva, en lugar de convertirla en un trastorno crónico, tal como hoy ocurre con las personas que reciben medicación antiviral en tiempo y forma.

La ONU fija principios de derechos humanos para “poner fin” al SIDA en 2030

Esta persona se curó por una particular casualidad: recibió un segundo diagnóstico muy duro: un cáncer. Para tratar la patología oncológica recibió un trasplante de médula de un donante cuyos genes no fabricaban los receptores que necesita la particula viral para unirse a las células del cuerpo", detalló Cahn. Pero el experto aclaró que "el camino del trasplante no nos sirve para otros casos porque es algo complejo y riesgoso. Pero si podemos estudiarlo en detalle lo que pued eabrirnos el entendimiento de los caminos científicos a seguir para poder curar a todos".

Finalmente, Cahn explicó que los infectólogos piensan en dos "posibilidades" de cura. "Una es la erradicación total del virus, que ya no vuelve a aparecen en los testeos específicos. La otra, que podría ser el primer paso, es la denominada "cura funcional". "Esto es", le dijo a PERFIL, "que podamos hacer después de los tratamientos con medicamentos, que el sistema inmunológico se defienda solo y el paciente ya no tenga que seguir recibiendo medicación, incluso aunque sea seropositivo. Y sin embargo, su sistema inmune mantenga al virus a raya sin ayuda".

