Pedro Cahn: "Los neofascistas y los antivacunas son expresiones de irracionalidad"

El Director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, habló acerca de las personas antivacunas: "Esa actitud antivacunas surgió de las fake news", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Y adelantó que "probablemente cuando comience la temporada de frío haya que hacer un refuerzo de vacunación".

¿Efectivamente se terminó la pandemia, pasa a ser el equivalente a cualquier otra gripe?

Lo que tenemos es la confirmación de algo que veníamos diciendo desde hace un tiempo y es que el virus SRAS-CoV-2, que es el que produce la Covid-19 es un virus que llegó para quedarse y por tanto va a tener, como otros virus respiratorios, características estacionales.

Es decir que uno puede infectarse una gripe en cualquier momento del año, pero tiene más chance en los meses de frío. Y con Covid-19 va a pasar algo similar. Y estamos en esta situación porque, primero, gran parte de la población la contrajo a esta enfermedad, muchos sin saberlo.

Pero además tenemos una cantidad muy importante de vacunas aplicadas, en el país fueron más de 109 millones. Y eso fue gracias a la cultura de vacunación que tenemos en nuestro país, no hemos tenido que confrontar con la desgracia de los grupos antivacunas que han sido muy potentes en otros países. En Estados Unidos sólo hay un 70% de vacunados, por ejemplo.

Fin del barbijo: memorias del encierro

Y por supuesto esa alta tasa de vacunados es por el esfuerzo que se ha hecho desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Todos montaron, con mucha urgencia, mecanismos para vacunar a todo el mundo que estaba dispuesto a hacerlo.

Hoy tenemos una situación de estabilidad en el que sigue habiendo casos todos los días, pero los casos graves son contados con los dedos de una mano.

Las vacunas tienen un período de duración, ¿lo que esto plantea es que va a ser necesario la vacunación de manera sostenida?

Es probable que cuando comience la temporada de frío nuevamente haya que hacer un refuerzo de vacunación. Pero hay una buena reserva de cantidad en Argentina de modo tal que podemos estar tranquilos en ese sentido.

¿Cuál es su opinión respecto de eliminar el uso de barbijo en el transporte público?

Evidentemente, al ser una enfermedad crónica, con la cual vamos a tener que convivir durante un tiempo indeterminado, no se puede obligar a la gente que pueda tener el barbijo permanentemente.

De todas maneras, en transportes públicos muy abigarrados, como el subte en hora pico, o lugares de poca ventilación, se aconseja. Paso de ser obligatorio a recomendado.

¿Qué le pasó al enterarse que los grupos extremos que están vinculados con el atentado a la vicepresidente, al mismo tiempo simpatizan por los antivacunas?

Los neofascistas y los antivacunas son expresiones de irracionalidad, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre tal o cuál figura política. Intentar asesinar a una figura política es un hecho tremendo para la democracia argentina que no debe ser subestimado.

El virus de la locura

Y la misma irracionalidad tiene que ver con el terraplanismo y varias teorías conspirativas. Por supuesto, también, con la cuestión antivacunas.

¿Cuál es la psicología del antivacuna, a qué lo atribuye?

Es difícil de decir. Creo que parte de una cuestión de ignorancia y prejuicio, que es de la peor de las combinaciones. El problema de esta mezcla es que no basta con dar información porque lo que predomina siempre es el prejuicio.

Yo tenía un maestro, el doctor Paco Maglio, que decía "si uno lleva a un grupo de prejuiciosos a hacer un curso sobre psicología del prejuicio, lo que va a obtener son prejuiciosos ilustrados". Es decir, no van a cambiar. Es comparable al prejuicio que puede existir sobre un determinado grupo racial o etnia.

El vínculo entre los antivacunas y las fake news

Pero ese tipo de prejuicios se fueron construyendo culturalmente a lo largo de un largo tiempo, sobre las bases de algunas construcciones que podían resultar plausibles. ¿Cuáles fueron las conjeturas "plausibles" en el caso de las vacunas?¿Existe algún grado de verosimilitud para comprender un supuesto origen de esa actitud antivacuna?

La actitud antivacunas surgió de las fake news, es decir se publicaron artículos de que ciertas vacunas producían autismo en los niños, cosa que después fue completamente desmentido.

Todo prejuicio nace de la hilacha de la realidad y sobre esa base se construyeron teorías completamente conspirativas porque además de decir que la vacuna es inútil, sostienen que hace daño. Cuando en realidad hay dos bebidas en la historia de la humanidad que han salvado millones de vidas: la producción de agua potable y cloacas, y la otra son las vacunas

Antes la gente moría de viruela, de sarampión. De hecho, en este momento en EEUU, hay un rebrote de polio, una enfermedad que se creía completamente erradicada del mundo salvo en dos países: Afganistán y Pakistán. Y esto sucede porque en cierta parte de población norteamericana, especialmente entre los seguidores de Trump, hay un rechazo visceral a las vacunas.

¿Podemos hacer una inferencia en que causalmente el país en donde hay más antivacunas es, al mismo tiempo, el país en donde las redes sociales se han desarrollado antes?

Sin dudas, las redes sociales tienen un principal problema que hacen que yo no participe: el anonimato. Si fueran opiniones firmadas, cada uno se haría responsable de lo que se hace. Pero como no es así, bajo el anonimato uno puede poner una información sin pensar y otros la pueden replicar, lo cual genera una multiplicación de la información que es tremenda. No se chequea nada allí y después la información puede que sea falsa.

¿Esto hace que entre los más jóvenes haya más antivacunas que entre los más viejos?

No estoy seguro que entre lo más jóvenes haya más antivacunas que entre los más viejos. No tengo datos de eso. Hay de todas las edades. He leído un estudio realizado en Estados Unidos y mostró que la proporción de antivacunas era mucho mayor entre los votantes republicanos que entre los demócratas que siguieron a Biden. O sea tiene que ver con una concepción más global del mundo.

Ojalá que esta conversación pueda ayudar a que algunos antivacunas puedan modificar su prejuicio...

AO PAR