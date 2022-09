Vacunas: Moderna coopera con un centro de ARNm de la OMS mientras Pfizer declina ayudar

Moderna Inc. permitió que su vacuna para el covid-19 se use en un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desarrollar vacunas de ARNm que aumenten la producción y el acceso para los países pobres. Afrigen Biologics & Vaccines, una empresa sudafricana de biotecnología que colabora con la OMS, ha utilizado la vacuna de Moderna en estudios comparativos con ratones para comprobar la eficacia de sus propias inyecciones, según explicó Petro Terblanche, director general de Afrigen.

La demanda de vacunas contra el covid ha disminuido en todo el mundo, ya que las variantes más recientes del virus han provocado una enfermedad más leve, pero muchas personas de países de ingresos bajos y medios, como Sudáfrica, siguen sin vacunarse y son vulnerables a esta enfermedad potencialmente letal. Con la ayuda de Moderna, Afrigen pretende desarrollar una vacuna que pueda ser fabricada por al menos 15 centros de producción de todo el mundo bajo los auspicios del Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas de ARNm de la OMS en Ciudad del Cabo.

Moderna no suministró la vacuna directamente. Permitió que la vacuna fuera suministrada por el Gobierno francés tras una solicitud del Banco de Patentes de Medicamentos, respaldado por las Naciones Unidas, según Marie-Paule Kieny, presidenta del Banco. Pfizer Inc. rechazó una solicitud similar porque no consideró que la necesidad fuera urgente, dijo. Moderna y la asociación de Pfizer y BioNTech se han visto sometidos a una mayor presión para permitir que las fábricas de los países más pobres produzcan sus vacunas, después de que las naciones más ricas del mundo se apresuraran a vacunar a sus poblaciones mientras apenas había vacunas disponibles en gran parte de África. La vacuna de Pfizer es la más utilizada en Sudáfrica, mientras que la de Moderna apenas se ha utilizado en el continente.

“Desde el comienzo de la pandemia, Pfizer ha recibido muchas solicitudes para colaborar en estudios y otras iniciativas de muchas fuentes valiosas diferentes”, dijo Pfizer en respuesta a las preguntas. “Desgraciadamente, es imposible apoyarlas a todas y nuestro enfoque sigue siendo cumplir con nuestros acuerdos de suministro existentes con los Gobiernos”. Moderna declinó hacer comentarios.

Francia ha apoyado al centro de ARNm, otorgándole €20 millones (US$20 millones) en asistencia hasta el momento, dijo Kieny. El centro de ARNm de la OMS tiene un plan más ambicioso: la producción de una vacuna diseñada por Afrigen que se llevará a cabo en fábricas de países como Sudáfrica, Argentina, Ucrania y Bangladesh.

Las primeras etapas de los ensayos de la vacuna de Afrigen en ratones produjeron “una fuerte respuesta inmunológica”, informó la compañía. Moderna impuso algunas condiciones sobre el uso de su vacuna en los estudios, dijo Terblanche, declinando entregar más detalles. Aun así, es posible que Afrigen necesite más ayuda de Moderna o Pfizer, entre otras cosas para permitir el uso de la vacuna en los ensayos comparativos con humanos que se espera que comiencen en mayo. Esa solicitud se espera en las próximas semanas, dijo Kieny.

En última instancia, la OMS planea seguir la producción de una vacuna contra el covid-19 con un intento de desarrollar inoculaciones para enfermedades desatendidas que aquejan a los ciudadanos de países pobres, como la tuberculosis, el VIH-SIDA, algunas formas de cáncer y fiebres hemorrágicas como el ébola, Lassa fiebre y el virus de Marburg.

MAR / ff