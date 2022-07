Joachim Frank: “Un tercio de las muertes del covid son atribuibles a medidas completamente inadecuadas de Trump”

—En 2017 recibe el Nobel y dos años después su descubrimiento resulta fundamental para el estudio del virus del covid y el desarrollo de vacunas. ¿Cree en el destino?

—(Risas) Destino... publiqué un artículo, un paper, el año pasado que se titula “Justo a tiempo”, y creo que esto se relaciona con su pregunta del destino, porque cuando observamos el desarrollo de cryo-EM (crioelectromicroscopía), hubo un evento trascendental en 2012, la introducción de una cámara realmente excelente. Antes de eso, no se podía alcanzar una resolución más alta debido a un problema de grabación muy trivial. Después de 2012, de repente todo era posible. Y el tema de mi artículo era que 2012 llegó justo a tiempo para abordar una serie de epidemias y pandemias devastadoras. Hubo una serie de virus que asustaron a las personas en todo el mundo, incluidos el Ébola, Mers, la fiebre del dengue y, por supuesto, el covid. Así que esto es justo a tiempo, es realmente decisivo que la cryo-EM se desarrollara a tal perfección justo a tiempo para hacer frente a tantas enfermedades devastadoras.

—El ámbito científico adjudica a la cryo-EM posibilitar el desarrollo de vacunas efectivas porque permitió tanto determinar la estructura y el dinamismo de la proteína espiga del SARS-CoV-2, que es cómo se fija a la célula, como los sitios de unión de anticuerpos neutralizantes. Pero también esta técnica permite el estudio de otras mutaciones del virus tanto para prevenir como para lograr una cura. ¿En el estudio de qué otras enfermedades se utiliza esta técnica?

—Hay muchas enfermedades en las que esta técnica ha marcado una diferencia muy grande. Solo puedo pensar en el virus de la hepatitis C, donde fue posible rastrear la forma en que el virus secuestra el ribosoma del huésped. Ya mencioné los otros virus en los que la cryo-EM ha ayudado a ver las interacciones con el huésped y sí, hay muchas enfermedades en las que la cryo-EM, debido a su poder para mirar no solo la estática sino también la dinámica, ha hecho una diferencia muy grande.

—Profesor, esta pregunta no es científica. Trump, como presidente, ¿fue un obstáculo para el combate de la pandemia de covid en EE.UU.?

—Oh, sí, definitivamente, todo el mundo sabe esto. Fue la respuesta más idiota, quiero decir, absurda respuesta. Trató esencialmente de minimizar la enfermedad, no tomó las medidas correctas, dio conferencias de prensa con afirmaciones completamente absurdas que ponían en peligro a las personas, la lista sigue y sigue. Esencialmente en la contabilidad total se ha estimado que un tercio de todas las muertes se pueden atribuir a estas medidas completamente inadecuadas e incluso peligrosas especulaciones.

—¿Los políticos norteamericanos reconocen la necesidad de la ciencia? ¿Cómo es la relación del Estado norteamericano con la ciencia?

—Bueno, lamentablemente el país está dividido, parte de esto es realmente el resultado del régimen de Trump, y también el resultado del surgimiento de un partido que ya no tiene una función como partido, sino como un movimiento de culto hacia el autoritarismo. Y así, parte del país realmente tiene una relación muy extraña con la ciencia a través de campañas equivocadas en las redes sociales. Simplemente, algunas de las personas creen que esencialmente cualquier declaración científica puede ser cuestionada, entonces tenemos una comprensión muy extraña sobre la ciencia en aproximadamente un tercio de la población, pero por fortuna la mayor parte del país ha adquirido, creo, una mayor conciencia sobre la importancia de la ciencia como resultado de la pandemia. Muchas personas ahora han estado expuestas por primera vez al método científico, y pueden tener discusiones en casa sobre esta y aquella metodología y demás, lo que no sucedía antes.

—Usted firmó un petitorio para que en el Reino Unido se suspendieran las patentes de las vacunas para el covid, ¿recibió presiones de los laboratorios por eso? ¿Lograron su objetivo al menos parcialmente?

—No recibí ninguna presión. Esto fue completamente espontáneo, muy organizado entre premios Nobel preocupados. Como siempre con peticiones como esta, tomo el cuidado de leer la redacción exacta y una vez que esté convencido de que es algo que puedo firmar, lo firmo. Sin ninguna presión en absoluto. Y en lo que respecta al resultado, no hubo seguimiento dentro de nuestro círculo, esencialmente continué siguiendo esto a través de la prensa. Realmente no sé qué medidas se han tomado en respuesta a esto.

—¿Su campo actual de estudio es el “mecanismo de traducción ribosomal utilizando criomicroscopía electrónica y reconstitución de partículas individuales”? El ribosoma es una máquina química presente en las células humanas, responsable de la síntesis de proteínas… ¿La “traducción” a lenguaje no científico sería que estudia las mutaciones de las proteínas en ciertas enfermedades extrañas?

—Bueno, realmente no entiendo la pregunta, ya que los ribosomas son máquinas que traducen un mensaje genético en una cadena de proteínas, ese es el significado de la palabra traducción aquí. Es una forma abstracta de usar la traducción. Hay un código que está en el ARN mensajero y se está traduciendo a una secuencia de aminoácidos. Entonces, puede preguntarse si esto tiene relevancia en el estudio de enfermedades, y obviamente la respuesta es sí, porque el ribosoma está siendo usado y abusado por un virus, está siendo secuestrado para producir proteínas virales. Y un muy buen ejemplo es el virus SARS-Cov-2 que subyace al covid-19, que usa el ribosoma, o el ribosoma humano, para producir su propia proteína.

—¿La humanidad tiende a desarrollar nuevas enfermedades con más rapidez que la ciencia en estudiarlas? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Vamos involucionando?

—La humanidad no produce los virus, sino que están por todas partes y son parte de todo el ecosistema, no se trata solo de humanos, sino de animales y plantas, etc. Entonces, la pregunta es si podemos lidiar con eso tan rápido como se desarrollan. Bueno, eso es realmente mucho de la cuestión después de lo que hemos visto, porque ahora tenemos una persecución muy rápida de una variante tras otra. Realmente no podemos estimar si alguna vez podremos salir adelante en esta carrera. Entonces, es como el espectro de una enfermedad mucho más mortal que está por venir, y no sé si estamos preparados con nuestras herramientas científicas para combatirlas. Y luego la otra pregunta, lo de la involución, no estoy seguro de lo que quiere decir con esto.

—Si estamos creando, por ejemplo, con el cambio climático, condiciones que finalmente van en contra de nuestra salud.

—Sí, por supuesto, eso está completamente en el horizonte. Vemos en las noticias todos los días lo que está sucediendo. Si extrapolamos y damos por sentado que no se está tomando ninguna acción que lo aborde con vigor, entonces podemos ver que esto podría estar en las estrellas. Sí.

—La última pandemia de una magnitud similar, pero no se sabe si tuvo una dimensión planetaria como esta, fue la gripe española de 1918, eclipsada por la Primera Guerra Mundial que finalizó ese mismo año, y su impacto social fue mixto, combinado con el de la guerra. ¿Qué impacto social nota que produjo esta pandemia? ¿A qué se enfrentan ahora las sociedades?

—No lo sé. En el transcurso de esta pandemia, en el transcurso de los últimos dos años, de alguna manera me sorprendió cómo avanzan las cosas. Inicialmente pensé, en general, este es un evento tan monumental que tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo, o tenemos que repensar el orden mundial, tenemos que repensar cómo están ordenadas nuestras economías, y así sucesivamente. Tenía muchas esperanzas de que se llevara a cabo algún tipo de iniciativa mundial. Pero esencialmente no pasó nada y todo se desvaneció. Estaba profundamente indignado al ver que las grandes corporaciones obtuvieron enormes ganancias, que ciertamente no necesitaban dinero adicional. Esas ganancias se hicieron sobre el sufrimiento de la gente. Y en cierto modo, este fue hasta ahora el mayor repudio a la nación del capitalismo que he visto. Entonces, si miro a mi alrededor, ¿cuáles han sido los efectos de la pandemia? Todavía estoy esperando que algún tipo de despertar tenga lugar. Parece que todo el mundo está simplemente tomando su dinero y corriendo, y parece que se nos está escapando toda la oportunidad de repensar la forma en que estamos haciendo negocios.

—Mientras que usted y sus pares trabajan por conseguir nuevas curas para enfermedades, Rusia invadió Ucrania e incluso amenazó veladamente con usar armas nucleares, lo que sería una catástrofe mundial. ¿Qué opinión le merece esto?

—Bueno, comparto el sentimiento de indignación en todos lados. Rusia esencialmente se ha pintado a sí misma en una esquina. Es esencialmente tratar al mundo como a los poderes del siglo XX e incluso del XIX, claramente se ha colocado completamente fuera de la comunidad. Espero que la acción combinada que se ha estado llevando a cabo bajo el liderazgo de Europa y Estados Unidos vaya a frenar la búsqueda continua de expansión de Rusia. Mi sentimiento es de ultraje. He tratado de ser un apoyo para Ucrania, contribuyendo con conferencias para los estudiantes que perdieron oportunidades educativas. He tenido la posibilidad de participar de una nueva y muy emocionante parte de sus hallazgos. Así que he sido un gran apoyo y, habiendo crecido en Alemania, la amenaza de Rusia todavía está en mi mente. Cuando crecí, la frase “los rusos están llegando” era común, era una amenaza real y terrible.

—¿Tiene alguna información sobre sus pares rusos, en qué estado se encuentra la comunidad científica dentro de Rusia? En Argentina, cuando comenzó la vacunación contra el covid-19, se hizo con la vacuna rusa llamada Sputnik. ¿Tiene alguna información sobre esta vacuna y de la situación de la comunidad científica rusa?

—No, no tengo información. Tengo una colaboración muy exitosa con una científica rusa que está trabajando en los Estados Unidos, pero no he abordado toda la situación política con ella. Y no tengo información de cuál es el estado actual de los científicos en Rusia. Tuve una muy buena relación con algunas personas en mi campo por participar regularmente en conferencias científicas, pero no tengo información de la última situación. Y con respecto a la vacuna, realmente tengo que ceder a los informes, que son los que tienen que evaluar la situación. No tengo ninguna información en particular sobre esto. Lo único que entiendo es que los esfuerzos de vacunación han sido bastante inadecuados, y me parece desafortunado que Argentina se suscriba a esto en un momento.

—¿Y la ciencia en el mundo? Rusia, China e incluso India proclaman ser “polos científicos”. ¿Es así o se trata de propaganda política?

—Tengo información sobre China. He tenido muy buenas relaciones con algunos científicos. Algunos de mis posdoctorados aquí obtuvieron puestos de cátedra en las mejores universidades de China, y me mantuve en contacto con ellos. También he estado en un evento llamado World Laureates Association, es una reunión anual en Shanghai, así que he estado en contacto con científicos chinos, y también he visto al gobierno chino en acción en esos eventos. China ha invertido una increíble cantidad de dinero en ciencia. Pude ver unas instalaciones que son asombrosas en términos de instrumentación y recursos generales. Así que realmente no es exagerado que la ciencia prospere allí, y ha habido inversiones en la Academia China, en Instituciones de la Academia de Ciencias, así como en muchas de las mejores universidades. Conozco la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Pekín, en particular. En mi opinión, China ha gastado más que muchos otros países, incluido Estados Unidos, recientemente en ciencia, y reconoce correctamente cómo la ciencia es realmente la clave para el futuro. Ha sido asombroso ver estas inversiones, pero yo diferenciaría esto de cualquier afirmación hecha por el gobierno chino sobre resultados particulares y demás, porque ahí es donde entra la propaganda. Entonces hay una diferencia muy grande entre la producción científica y el giro que ha dado el gobierno chino.

—En marzo de 2019 ofreció una charla en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, ¿qué impresión se llevó del ámbito científico argentino que conoció?

—Tuve una impresión muy positiva, era la primera vez que estaba en Argentina, y por supuesto sabía sobre la historia del país. También tuve una relación personal con alguien de Argentina al hacer una colaboración científica, así que algo sabía sobre el país. Pero en esta primera visita rápidamente me impresionó mucho la calidad científica, el conocimiento y la gran cantidad de interés que hay allí. Así que fue una experiencia muy positiva para mí.

—Profesor, a usted se lo considera el fundador de la criomicroscopía electrónica, ¿cómo fue ese proceso?, ¿podría contarnos en términos no muy científicos la evolución de su trabajo?

—Antes que nada, tengo que refutar que yo fui el fundador, porque cuando hice mi trabajo no había criomicroscopía electrónica y no lo creé. En lo que estaba trabajando era en una forma de obtener una imagen tridimensional de moléculas, a partir de moléculas que fueron capturadas individualmente en una solución. Y en ese momento no había técnicas criogénicas disponibles. Los primeros intentos de desarrollo de programas de computadora y matemáticas se aplicaron a moléculas que esencialmente se secaron al aire en la retícula de la microscopía electrónica. Entonces puede pensar en moléculas individuales puestas en una retícula para ser fotografiadas. Pero no están en su agua nativa, por lo que están algo encogidas, y ya no están muy cerca del estado vivo. Entonces, tuve que lidiar con la preparación de la muestra, era muy inadecuado. Pero aun así pude demostrar que se podía producir una imagen tridimensional a partir de proyecciones tomadas en el microscopio electrónico, y solo más tarde, a través del trabajo de Jaques Dubochet, las técnicas criogénicas se desarrollaron, y con el uso de técnicas cryo, el método que había desarrollado antes se volvió mucho más poderoso. Entonces estos fueron desarrollos convergentes, no estábamos colaborando entre nosotros, sino que dos técnicas se fusionaron. Así es como surgieron los llamados criomicroscopios electrónicos de partículas individuales. Mi importante contribución es que esta única partícula, es decir, las moléculas, no tenían que cristalizarse, no tenían que ponerse en forma de cristal para poder investigarse. Eso podría investigarse por sí solo, como moléculas individuales.

—Usted, junto a un científico británico, el biólogo molecular y biofísico Richard Henderson, y otro suizo, el biofísico Jacques Dubochet, obtuvieron el Premio Nobel de Química 2017. Tres nacionalidades, los tres trabajando en distintos países, y el trabajo de uno complementario de los otros hasta dar un resultado. ¿Esto se debe al nivel de especificidad que tienen las ciencias o es que la ciencia necesita de más campos del saber?

—Sí, es un poco de ambos. Como comenté antes, la técnica cryo-EM de partícula única, que tanto éxito tiene hoy en día, se ha unido a partir de las dos técnicas. Una de Jacques Dubochet, quien introdujo la parte criogénica, y mis técnicas computacionales, así que estos se unieron. La contribución de Richard Henderson es fundamental, es realmente un pionero en la obtención de estructuras atómicas de moléculas por microscopía electrónica. Inicialmente, tampoco trabajaba con técnicas criogénicas, y cuando desarrolló una forma de incrustar moléculas en el azúcar, el azúcar es esencialmente una especie de estado vítreo, la molécula se siente como si estuviera allí en un ambiente de agua. Entonces, este era esencialmente un método criogénico sin usar realmente crio.

—Cuando usted comenzó a trabajar en investigación las computadoras carecían de procesadores adecuados y capacidad de memoria, hoy es mucho más fácil ¿Cómo vivió el desarrollo tecnológico a través de los años?

—Mi ejemplo favorito es realmente la primera computadora con la que trabajé en mi instituto, estaba en un escritorio, en un sistema de escritorio de IBM, creo que era el IBM 1130 y tenía una memoria de 4 mil palabras, y las palabras individuales eran solo 16 bytes. Así que tiene que comparar esto con lo que tenemos ahora en el teléfono celular, que probablemente sea un millón más en cada teléfono celular. Así que esencialmente es necesario ser muy inteligente cuando hay que escribir programas de tal manera que hagan uso de la mejor manera del flujo de los recursos existentes. Es un desafío muy grande, sí, pero fue realmente una experiencia muy desafiante en ese momento.

—Usted desarrolló un software, llamado Spider, en la década del 80. ¿Es con el que transforma la imagen molecular de dos a tres dimensiones?

—Bueno, era un sistema. Luego ha habido otros adicionales, de otras personas. Pero creo que la idea muy importante era no solo escribir un programa, que es algo que a veces hacen los estudiantes de posgrado, hacer un programa que se vuelve más y más grande. Y luego uno empieza a pensar en ello y eso se vuelve aún más grande. Pero, en cambio, puede pensar en un sistema de programa como un banco de trabajo. Uno desarrolla todos los programas elementales por separado y los deja comunicarse entre sí. Entonces tiene un banco de trabajo donde poder abordar preguntas muy complicadas al armar los módulos de la manera correcta. Y puede juntarlos usando algún tipo de lenguaje script, eso es lo que era Spider. Era un banco de trabajo de muchos, muchos programas individuales que podían comunicarse entre sí y podían reconocer el mismo tipo de base de datos, de imágenes. Y es por eso que Spider tuvo tanto éxito desde el principio. Lo que también significaba que aun las personas que no tenían una comprensión muy sofisticada de las matemáticas y la computación podían participar en el desarrollo de scripts simplemente usando ese banco de trabajo de programas.

—¿Se está utilizando la inteligencia artificial en la investigación científica? Y sí es así, ¿qué aporte brinda a la investigación?

—Si se refiere a la investigación con microscopía electrónica, ahora tiene un papel muy bueno ayudando, puede sonar muy trivial, en la selección de partículas. Así que tiene un campo en una imagen de moléculas, y quiere que la computadora esencialmente elija todas estas partículas diferentes y las coloque en una galería. Entonces, quiere que la computadora lo haga tan eficientemente como lo está haciendo un operador humano. Pero también quiere que la computadora lo haga de una manera desinteresada, de una manera que no sea subjetiva. Y así, los acercamientos a esto han sido felices y muy exitosos. Así que ahora utilicé muchos programadores para esta parte de la investigación.

—En 2018, el Ministerio de Ciencia español invirtió 8 millones de euros en el primer criomicroscopio electrónico de última generación. ¿Con qué tipo de equipo científico debe contar un país para semejante inversión?

—España tardó bastante en tomar esa decisión. Muchos otros países ya tenían esta capacidad, y me alegro de que finalmente el gobierno español haya tomado la decisión de apoyar el lanzamiento. Desafortunadamente, no estoy de acuerdo con la forma en que se gastó, creo que podría haberse gastado de una mejor manera, porque estuvo restringido a un proveedor en particular, eso era totalmente innecesario en mi opinión. Sin embargo, fue un movimiento muy bueno, pero bastante tardío en comparación con lo que estaba sucediendo en otros países.

—¿Cuántos países tienen laboratorios dedicados a la microscopía electrónica?

—Mi conjetura sería tal vez veinte o algo así. Algunos países, como Croacia, se enorgullecen de tener un centro, tal vez dos. Pero ciertamente está disperso, y en un lugar como Croacia es una cuestión de orgullo nacional ser parte de una comunidad muy sofisticada. Creo que Argentina probablemente también tiene muy buenas instalaciones.

—En distintas declaraciones de sus colegas, todos coinciden en que usted es un intelectual, más allá de su saber científico específico, un hombre del Renacimiento en el siglo de la hipercomunicación y lo virtual. Por ejemplo, ya escribió tres novelas, una la publicó y otras dos no encuentran editor. Pero más allá de eso, me interesan sus lecturas, ¿qué libros, qué autores despertaron en usted la necesidad de narrar?

—Hay tantas cosas diferentes. Leo ficción, y finalmente obtuve una suscripción a Paris Review, porque me di cuenta del increíble tesoro que es todo el archivo. Realmente es posible seguir el desarrollo de la cultura estadounidense y también la literatura internacional cuando uno se sumerge en ella. Pero hay tantos libros que he estado leyendo y siguiendo. Esencialmente, de lo que me doy cuenta es de que requiero una lectura constante para mantenerme interesado y motivado en mi propia escritura de ficción.

—Durante esta entrevista usted recordó su niñez en Alemania, el final de la Segunda Guerra Mundial, y usted es un hombre del siglo XX. Mi pregunta es: ¿qué es ser un hombre de ciencia en el siglo XXI? ¿Es diferente ser científico en el siglo XXI que en el siglo XX?

—Sí, y la principal diferencia es realmente internet, la capacidad de comunicación científica, la forma en que fluye la información y también el rendimiento asombroso de las computadoras de hoy. En general, de la tecnología científica. Entonces, quiero decir, uno no puede ni siquiera hablar del patrimonio del siglo XX en términos de ciencia, porque comenzó de una manera muy primitiva al principio y fue muy sofisticado al final. Es una comparación muy difícil, solo podría comparar lo que estamos haciendo ahora mismo con el final del siglo XX, e incluso entonces veo un tremendo progreso en términos de qué tan rápido la comunicación científica puede tener lugar. El mejor ejemplo de lo que actualmente es posible es realmente el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Esto no fue un desarrollo asombroso que tomó solo unos meses, pero tal vez algunos años justo antes de que apareciera el covid-19. Pero aun en términos de caracterizar lo que está sucediendo ahora mismo en el siglo XXI, el desarrollo de la vacuna para el covid-19 es un muy buen ejemplo.

—Usted nació en Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y creció en la posguerra, ¿qué recuerdo tiene de esa época?

—Todo comenzó conmigo cuando tenía tres años y medio viendo las casas a nuestro alrededor, alrededor de la casa de mis padres, en llamas. Y mi propia casa también estaba en llamas. El techo fue alcanzado por una bomba incendiaria. Así que mi primera experiencia fue realmente muy devastadora. Y ha sido la fuente de una especie de ansiedad arraigada esencialmente. ¿Qué pasa si lo que vemos a nuestro alrededor puede desaparecer en un instante? Esta inseguridad, creo, está casi incorporada. Luego, después de la guerra, una experiencia muy formativa fue ver las ruinas a nuestro alrededor. Esos fueron mis patios de juego cuando tenía cinco años, seis años, etc; íbamos a los escombros y buscábamos todo tipo de cosas interesantes, aisladores de baquelita, alambres de cobre y demás. Todo esto me influenció y también produjo una curiosidad increíble. Lo otro es que cuando se ve tanto desorden y devastación, entonces la búsqueda del orden es de alguna manera muy importante y prevalece. Tienes la necesidad de sistematizar ese orden de algún modo, de ponerlo en un esquema. Otro efecto de la guerra fue el acaparamiento. Ese es muy a menudo el caso de que las personas con escasez en su infancia comienzan a acumular cosas, objetos preciosos, cosas que se encuentran en la calle y demás. Los guardan para algún uso futuro. Así que yo era un acumulador. Sigo siendo un acumulador de alguna manera, constantemente miro algo y pienso que en algún contexto tendrá un buen uso, solo tengo que esperar ese contexto, este es uno de los efectos. Más tarde, en los años 70, hubo grandes disturbios, fue una época de gran agitación política en todas partes. Y Alemania tiene su propia parte del movimiento antiautoritario, las protestas contra la visita del sha de Persia. Y así, toda mi educación en Friburgo y luego en Munich, todo estuvo mezclado con esos eventos. Fui a protestas, presencié situaciones de maltrato, vi de primera mano el surgimiento de la violencia, las manifestaciones y los choques con la policía. Fui testigo de todo eso y mis puntos de vista políticos ciertamente fueron influenciados por esto muy fuertemente.

