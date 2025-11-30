Salud: asignatura pendiente del gobierno nacional

En las últimas semanas e incluso meses, las noticias sobre problemas de salud y enfermedades que creíamos superadas y ya eliminadas del país, vemos que volvieron, incluso algunas con mayor frecuencia que antes. Esta última semana surgió nuevamente la información sobre el aumento de la sífilis, una enfermedad que había desaparecido. Ahora el Ministerio de Salud advierte sobre eso e informa cómo actuar. Esto es interesante, porque como lo plantea parece que es un problema de otros, no del propio Ministerio que debe velar y atender la salud de la población. Este crecimiento no es nuevo, empezó según los datos del Boletín Epidemiológico a partir de la pandemia del covid-19 y en forma más evidente a partir del 2023, hasta alcanzar ahora el valor más alto. ¿Quién es responsable de este aumento? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que afecta principalmente a la población de entre 15 a 39 años, su prevención se basa principalmente en promover/facilitar el uso del preservativo. Según datos del último número del Boletín Epidemiológico el 76% de los casos de sífilis se concentra en la población de entre15 a 39 años, con la mayor proporción en los de 20 a 25 años. A partir de la asunción de Milei, el Gobierno dejó la responsabilidad de la atención de la salud en las provincias y disminuyó el aporte nacional, como el programa de Salud Sexual y Reproductiva. Este proveía preservativos junto con anticonceptivos y otros insumos a las provincias, y promovía el uso del preservativo, así como la capacitación del personal. Ahora la falta de provisión por parte del Ministerio disminuye el acceso a los preservativos que aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/sida y la sífilis. Además, el control prenatal con el testeo de sífilis permite detectar las embarazadas infectadas e iniciar su tratamiento que previene la transmisión al recién nacido. Debo confesar que en toda mi vida de médica desde mis estudios no había visto un recién nacido con “sífilis congénita”, ahora son muy frecuentes. Las fallas del control prenatal que debe detectar la infección en las embarazadas y tratarla, aumenta la sífilis congénita. Quiere decir que la falta de prevención tanto a través del uso del preservativo, como la falla del control prenatal, indica la responsabilidad de los servicios de salud y del Ministerio de Salud, que es el responsable del control epidemiológico y debe promover la prevención no solo con directivas, sino también asegurando los insumos como los preservativos, los kits de diagnóstico y la capacitación del personal. Es fundamental que esto se recupere para disminuir la alta frecuencia de sífilis en el país. El Ministerio de Salud debe recuperar su función rectora en el control epidemiológico nacional.

Otras noticias evidencian que las enfermedades que habían desaparecido o eran muy poco frecuentes, estén reapareciendo, demostrando otras fallas del sistema de control epidemiológico nacional y del papel del Ministerio de Salud de la Nación. Una enfermedad como el sarampión, volvió a aparecer y si bien no es solo en el país, se debe a la baja de la vacunación de niñas y niños, no solo para el sarampión, sino también para otras enfermedades como la tos convulsa y otras. El cuestionamiento a la vacunación por parte de los padres se basa en el de profesionales, e incluso de autoridades sanitarias que públicamente las cuestionan y tiene gran impacto negativo en la niñez. Recordemos que el ministro de Salud Mario Lugones, se reunió en varias oportunidades con el homónimo de Estados Unidos, quien como es conocido, rechaza y se opone a la vacunación, porque considera que afecta la salud. Esto agrava la tendencia a incumplir el calendario de vacunación, algo que demostró ampliamente su eficacia y que ahora se ve seriamente afectado. La Unicef y la Organización Panamericana de la Salud vienen alertando sobre esta baja de la vacunación, a pesar que continúa disminuyendo y por eso reaparecen enfermedades como el sarampión. Frente a esta realidad es fundamental que se insista difundiendo la necesidad del cumplimiento del calendario de vacunación y se evite la desinformación que genera la duda sobre el beneficio de las vacunas. Recientemente el Ministerio de Salud retomó la difusión en medios masivos sobre la necesidad de la vacunación, pero esto debe ser continuado y permanente. Además, hay que insistir en la capacitación del personal y asegurar la provisión de vacunas.

Recientemente varios ministros de Salud provinciales participaron en un evento donde se analizó la situación de la salud en el país. Sus intervenciones mostraron la crisis que atraviesa, y especialmente la salud pública en el país. Algunos se sinceraron con que: “el derecho a la salud ahora es nominal, ya no se puede decir que es universal”. Las desigualdades en el acceso a la atención de la salud son tan importantes entre provincias y dentro de una misma jurisdicción que no se pueden ignorar. El desfinanciamiento y el gasto ineficiente por la superposición de servicios y la falta de coordinación entre los subsistemas que integran el sistema nacional es muy grande. Uno señaló que hace 15 años hay el mismo dinero por persona para atender a la salud, mientras en ese período, solo en medicamentos el presupuesto se duplicó o aumentó más. El envejecimiento de la población genera mayor demanda, que en general, no se puede satisfacer. Es urgente un cambio para permitir recuperar el derecho a la salud sea una realidad.

Esto requiere eliminar feudos y superar el manejo en múltiples unidades y sistemas desarticulados que aumentan el gasto y no mejoran los resultados en términos sanitarios. Por ahora no se ve esta vocación de cambio.