“El sistema de discapacidad se está cayendo, está colapsando y necesitamos una respuesta urgente”

El representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, conversó con Canal E y detalló la gravedad de la situación y explicó los motivos de la conferencia de prensa convocada junto al Hospital Garrahan.

Alex Goldman confirmó que la conferencia será una acción conjunta entre el Foro Permanente de Discapacidad y el Garrahan. “Convocamos una conferencia de prensa mañana a las 11 de la mañana, vamos a pedir tanto por la aplicación de la emergencia pediátrica como la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad”, señaló. Ambas leyes, aunque aprobadas y publicadas, “no se están aplicando”, remarcó.

Situación desesperante para discapacidad

Asimismo, describió: “La situación en el caso de discapacidad es desesperante”. También enumeró los puntos más críticos del sistema. En primer lugar, “hay centros de día, centros educativos terapéuticos que no pueden funcionar por falta de sostenibilidad”. En segunda instancia, “hay hogares donde hay niños o adultos con discapacidad permanente y se pierde calidad de atención”. Sobre la misma línea, dijo que, “hay profesionales independientes que dejan de atender porque no pueden funcionar con un gran set de $12.000”.

Según explicó Goldman, los prestadores llevan un año sin actualización de aranceles: “Nuestra última actualización fue en diciembre del 24, con los aranceles del año pasado tenemos que afrontar gastos de sueldo, gastos de rinaldo, gastos de funcionamiento y es absolutamente imposible”.

La necesidad de medidas urgentes

Luego, manifestó que, “el sistema se está cayendo, está colapsando y necesitamos una respuesta urgente”.

Aunque mañana será la conferencia principal, ya se evalúan nuevas acciones. “Estamos definiendo una acción conjunta posiblemente será el 10 de diciembre un festival y vamos a seguir insistiendo”, adelantó el entrevistado.

En este sentido, recordó un dato clave: “En agosto hubo una encuesta en donde 8 de cada 10 argentinos apoyó a la emergencia en discapacidad y rechazaba el veto”. A su vez, expresó que eso demuestra que “la mayoría de los argentinos están a favor de que el Presidente dé respuesta”.