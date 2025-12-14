Gastos reservados: subieron casi 1.000% para la Fuerza Aérea por decreto

La Ley 25.520 entiende por inteligencia nacional a todas las actividades consistentes en la “obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. Estas tareas pueden contar con un presupuesto secreto (o “gastos reservados”), cuyo detalle solamente conocen las autoridades competentes y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de lnteligencia del Congreso de la Nación. Además de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), algunos organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad también cuentan con presupuesto destinado a gastos para los que no se rinden cuentas públicas, aunque en estos casos es mucho menor al de la SIDE.

El primer día de este mes, a través del decreto 849/2025, el Ejecutivo reasignó recursos y amplió las partidas de varios organismos, entre los que se encuentra el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, que agregó a su presupuesto $ 151 millones para gastos reservados. El incremento no es menor: hasta ese día los recursos destinados a gastos reservados para el organismo ascendían a los $ 15,34 millones, es decir que la ampliación es del 985% (y para ser utilizado en menos de un mes, que es lo que queda de este año). Hasta el 3 de diciembre (cuando el incremento impactó en el presupuesto abierto) se habían ejecutado para ese ítem –según constató PERFIL– $ 15,18 millones. Para el 8 de diciembre ya se habían devengado $ 20 millones más: es decir que en cinco días se gastó una cifra superior a la que se devengó durante los once meses anteriores del año en curso.

Si se compara la información de los últimos años (2016 es el primero con datos disponibles), el incremento es más que significativo. El presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea era de $ 1,25 millones en el primer registro y casi no superó los $ 2 millones hasta 2023, cuando escaló hasta los $ 4,09 millones. En definitiva, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 este presupuesto se acrecentó un 3.970%. Y creció justo en vísperas de la asunción de un militar en el ministerio del cual depende: Carlos Andrés Presti, que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército, reemplazó esta semana a Luis Petri. El plus fue otorgado, además, en la previa a la llegada de los aviones de combate que Defensa le compró a Dinamarca en el marco de un plan de “modernización” del sistema argentino.

En total, según el desglose que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la cartera aumentó su presupuesto vigente en $ 123.044 millones. “El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares aumenta sus créditos en $ 59.634 millones, esencialmente para la atención de beneficios previsionales”, explica el documento. Por otra parte, “se aumentan los siguientes presupuestos para afrontar principalmente gastos en personal y de funcionamiento: del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina en $ 24.761 millones, del Estado Mayor General del Ejército por $ 15.966 millones, del Estado Mayor General de la Armada Argentina en $ 15.398 millones”, entre otros.

Dentro del aumento de $ 24 mil millones para la Fuerza Aérea están los $ 8.198 millones que se destinarán en diciembre al programa de “Alistamiento operacional”, cuyo total creció –con este extra– un 2,6%. En ese programa se incorporan los gastos reservados por los $ 151 millones mencionados, que representan un incremento muy superior respecto al dinero consignado que estaba vigente.

PERFIL consultó a fuentes del ministerio a qué se debe este cambio presupuestario (específicamente en gastos reservados) que no puede esperar hasta 2026. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

Un aumento del 32,3% para la SIDE. La Secretaría de Inteligencia de Estado alcanzó finalmente los $ 100 mil millones que durante 2024 generaron polémica. Tras el rechazo del Congreso al DNU que otorgaba ese monto a gastos reservados, durante 2025 el presupuesto destinado a la oficina que ahora dirige Cristian Ezequiel Auguadra creció de los $ 48 mil millones a los $ 106 mil millones, $ 26 mil millones de los cuales se sumaron en el último decreto. El número ya impacta en los datos que se pueden consultar en la web del presupuesto. Hasta ahora se ejecutaron $ 75 mil millones: $ 41 mil millones en personal y $ 13 mil millones en gastos reservados.

La ampliación sumó $ 19 mil millones al pago de personal, pero los incrementos que más críticas cosecharon fueron los destinados al pago de “textiles y vestuario” ($ 320 millones), “productos de cuero y caucho” ($ 350 millones), “cubiertas y cámaras de aire” ($ 350 millones) y “mantenimiento, reparación y limpieza” ($ 900 millones).