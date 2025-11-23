La Marina británica localizó e interceptó hoy a la corbeta rusa RFN Stoikiy y al buque cisterna Yelnya cuando navegaban por el Canal de la Mancha, siendo vigilados por la patrullera HMS Severn antes de que la supervisión fuera asumida por un aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) frente a la costa de Bretaña. Aumentó un 30% la actividad naval rusa cerca de las aguas británicas en los últimos dos años, según informó el Ministerio de Defensa, reflejando un retorno a niveles de despliegue estratégico y operativo en el Atlántico Norte.

Además del incidente, el secretario de Defensa, John Healey, denunció que el barco espía ruso Yantar apuntó con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia frente a Escocia, calificando la maniobra como “imprudente y peligrosa” y agregando: "Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: Los vemos. Sabemos lo que están haciendo". De hecho, forma parte de una flota rusa destinada a amenazar la infraestructura submarina británica y de sus aliados.

Desplegando recursos avanzados, Reino Unido incluyó aviones de patrulla marítima P‑8 Poseidon y buques de vigilancia, realizando recorridos constantes y coordinando con aliados de la OTAN para fortalecer la seguridad en esta región estratégica, garantizando un monitoreo continuo de los movimientos navales y la protección de sus aguas.

Para hacer frente a esta situación, el Reino Unido ha desplegado recursos avanzados, incluyendo aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon y buques de patrulla

Esta renovada actividad naval rusa ha generado preocupación respecto a posibles amenazas a la infraestructura marítima

La Embajada de Rusia en Londres respondió a las denuncias acusando al gobierno británico de “fomentar la histeria militarista” y sostuvo que Moscú no busca socavar la seguridad del país. Aún así, Reino Unido mantiene su postura firme, considerando que la acumulación de buques y submarinos rusos en el Atlántico Norte representa un riesgo directo.

Al mismo tiempo, Healey aprovechó la ocasión para defender un incremento en el gasto militar, anticipando la presentación del nuevo presupuesto gubernamental. Se anunciaron planes para construir al menos seis fábricas de municiones en distintas regiones, con una inversión de 1.500 millones de libras esterlinas (USD 2.000 millones) destinada a garantizar el suministro de explosivos, propulsores y pólvora para las fuerzas armadas.

Dado que el primer ministro Keir Starmer también reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la defensa nacional, aunque el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar estas inversiones con la necesidad de aumentar impuestos y reducir gastos en otros sectores para cerrar un déficit presupuestario de miles de millones de libras.

Qué tipos de buques rusos impulsan el aumento del 30% en la actividad naval

El incremento del 30% en la actividad naval rusa cerca del Reino Unido se debe principalmente a la presencia de distintos tipos de buques de guerra y de apoyo, cada uno con funciones estratégicas en las operaciones marítimas de Moscú. Algunos de ellos son corbetas de la clase Steregushchiy, naves rápidas y maniobrables diseñadas para escolta y protección, así como buques cisterna y cargueros que forman parte de la llamada "flota fantasma", utilizada para transportar crudo ruso y evadir sanciones internacionales mediante maniobras de ocultación.

Al mismo tiempo, fueron detectados destructores especializados en combate antisubmarino, como los de la clase Udaloy, equipados con tecnología avanzada para detectar y neutralizar amenazas submarinas. Fragatas rusas escoltan regularmente estos convoyes estratégicos y protegidos, mientras que submarinos de ataque actualizados, como los de las clases Yasen-M y Kilo II, amplían el alcance operativo de Rusia en el Atlántico Norte.

De forma paralela, la Armada rusa desplegó buques espía, como el Yantar, cuya función es recopilar inteligencia y realizar actividades de vigilancia, incluyendo incidentes recientes con láseres dirigidos a aeronaves británicas. Estos despliegues forman parte de ejercicios militares a gran escala, como Okean-2024, que involucraron más de 400 buques de diversos tipos y demostraron un fortalecimiento considerable de la capacidad operativa rusa en la región.

