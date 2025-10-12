Explosión en planta de explosivos en Tennessee deja 16 muertos y desata conmoción en la comunidad

Una potente explosión destruyó este viernes parte de la planta de Accurate Energetic Systems (AES), en el condado de Humphreys, Tennessee, dejando un saldo de 16 personas fallecidas y ningún sobreviviente, según confirmaron las autoridades locales. El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana y se sintió a más de 30 kilómetros de distancia.

Concretan una fase del plan de paz en Gaza: liberan rehenes y retornan los palestinos

El sheriff del condado, Chris Davis, informó que las familias de todas las víctimas fueron notificadas y que el lugar continúa bajo investigación. “No hemos localizado a ningún sobreviviente y asumimos que todos han fallecido. Es una escena devastadora”, declaró visiblemente afectado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un inicio, se creía que había 18 personas desaparecidas, ya que sus vehículos y pertenencias fueron encontrados dentro del complejo. Sin embargo, dos de ellas fueron ubicadas fuera del lugar más tarde. “Pasamos a la fase de recuperación”, anunció Davis, quien agradeció a los más de 300 rescatistas y peritos que trabajaron día y noche entre los escombros.

El operativo se volvió más peligroso debido a la presencia de municiones activas y material altamente inflamable. Los investigadores del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) colaboran para determinar el origen del estallido, que aún no fue identificado.

La tragedia golpeó de lleno a una comunidad pequeña y unida. En la localidad de Centerville, vecinos y familiares se reunieron el viernes por la noche para realizar una vigilia con velas y oraciones por las víctimas. “Nos conocemos todos. Esto duele en lo más profundo”, dijo el sheriff Davis, quien reveló que uno de los fallecidos era su amigo de la infancia.

Corea del Norte exhibe un nuevo y poderoso misil junto a dirigentes de Rusia y China

Entre las víctimas se encontraba Melissa Dawn Stanford, supervisora de producción de 53 años. Su sobrina, Brittany Kirouac, confirmó a CNN que la familia fue informada de su muerte. “Estamos devastados. Solo queremos poder despedirnos de ella”, expresó.

Vecinos de los condados de Hickman y Humphreys relataron que el estruendo fue tan fuerte que pensaron que se trataba de un terremoto o un meteorito. Casas cercanas temblaron y los escombros fueron hallados hasta tres kilómetros de distancia. “Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, dijo un residente a la agencia AP.

La magnitud del daño llevó a las autoridades a detonar explosivos controlados durante el sábado para eliminar material inestable y garantizar la seguridad del área.

Accurate Energetic Systems es una compañía privada que fabrica explosivos de alta potencia para uso militar e industrial. Ubicada a 96 kilómetros de Nashville, la planta ocupa un terreno de más de 500 hectáreas y emplea a unas 80 personas, muchas de ellas residentes locales.

El mes pasado, la empresa había recibido un contrato de 120 millones de dólares del Departamento de Defensa para la producción de TNT. Sin embargo, su historia no está exenta de incidentes. En 2019, fue multada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) por irregularidades en la capacitación de seguridad y el uso de equipo de protección.

Los especialistas de la ATF indicaron que el proceso de peritaje “llevará días o semanas”. Están utilizando tecnología de geolocalización de teléfonos celulares para identificar quiénes se encontraban dentro del edificio al momento del siniestro, además de pruebas de ADN para reconocer los restos de las víctimas.

“Es una investigación compleja y peligrosa. Tenemos que avanzar paso a paso”, explicó el sheriff Davis, señalando que el área afectada cubre al menos 2,5 hectáreas.

El impacto emocional es profundo en la región. Las autoridades anunciaron que se brindará apoyo psicológico en las escuelas y centros comunitarios a partir del lunes. “Esta tragedia va más allá de las familias directas. Son nuestros amigos, vecinos y compañeros”, expresó el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates.

Hamas: “La propuesta de entregar las armas no es negociable”

Mientras las autoridades intentan esclarecer las causas, la comunidad mantiene la esperanza de poder rendir homenaje a las víctimas. En una capilla de McEwen, los vecinos se reunieron nuevamente el sábado por la noche. Entre lágrimas y canciones, una mujer resumió el sentimiento colectivo: “No es momento de preguntar por qué, sino de abrazar a quienes quedaron”.

El desastre recuerda otros accidentes industriales fatales en Estados Unidos, como la explosión de Texas City en 1947 y el estallido de la planta de fertilizantes en West, Texas, en 2013. Ambas tragedias impulsaron reformas en seguridad laboral, pero los expertos advierten que aún existen lagunas en la fiscalización de fábricas pequeñas y medianas.

El sheriff Davis concluyó su declaración con una reflexión: “Hemos perdido a muchos. Esto no es solo una noticia, es una herida en el corazón de Tennessee. Debemos cuidarnos los unos a los otros”.

La investigación sigue abierta mientras los equipos forenses trabajan entre los escombros. La comunidad, mientras tanto, intenta encontrar consuelo en la unión y la memoria de quienes perdieron la vida.

LV / EM