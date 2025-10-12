En el marco de la liberación de los rehenes israelíes aún retenidos por el grupo terrorista Hamas, el vicepresidente estadounidense J.D Vance aseguró que se trata de un hecho inminente y que aquellos detenidos en Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento".

"Debería ser en cualquier momento", sostuvo en diálogo con el programa "Meet the Press" de NBC News sobre la liberación de los rehenes de Israel. Las declaraciones del vicepresidente estadounidense se alinean con la postura del Gobierno de Donald Trump de presionar para garantizar la estabilidad en el territorio.

Durante una entrevista realizada en el programa "This Week" de ABC, el funcionario de Estados Unidos agregó: "Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos, que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en Israel".

"Se requerirá una influencia y una presión constantes del presidente de Estados Unidos hacia abajo", añadió luego de que desde CBS se le consultara sobre el compromiso de Washington para continuar trabajando y presionando en busca de alcanzar la paz en Medio Oriente.

En diálogo con varios medios estadounidenses, Vance indicó que se desplegarán 200 soldados estadounidenses en Israel para supervisar el alto el fuego en Gaza, aunque sin ninguna función de combate. Al mismo tiempo, indicó que no se desplegarán tropas en suelo palestino.

"Abarca desde garantizar que las tropas israelíes se encuentren en la línea acordada, garantizar que Hamás no ataque a israelíes inocentes, hacer todo lo posible para garantizar que la paz que hemos creado se mantenga y perdure. Pero la idea de tener tropas sobre el terreno en Gaza, en Israel, no es nuestra intención, no es nuestro plan", explicó.

En este contexto, Israel y Gaza se encuentran trabajando en un intercambio de rehenes por prisioneros para este domingo. El acuerdo implicaría la liberación de unos 2000 presos palestinos luego de que Israel reciba los rehenes con vida que aún se encuentran secuestrados por Hamas.

Según trascendió, el grupo terrorista ya habría logrado reunir a los cautivos israelíes que continúan con vida, por lo que el intercambio podría producirse este domingo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que el país está preparado para recibir hoy mismo a los rehenes.

AS/MU