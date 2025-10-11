Hamas: “La propuesta de entregar las armas no es negociable”

Los negociadores de Israel y Hamas en El Cairo, Egipto, sólo alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. Aún restan varios puntos conflictivos que demandarán un diálogo mucho más difícil.

La agrupación terrorista ya anticipó que hay ítems que no van a aceptar, como el desarme de sus milicianos. “La propuesta de entregar las armas está fuera de discusión y no es negociable”, afirmó un alto jefe de Hamas a periodistas de agencias internacionales. Este tema está previsto abordar en la segunda fase del plan.

Qatar, que medió en la negociación junto con Egipto, Estados Unidos y Turquía, informó que la primera fase del acuerdo para el cese el fuego implica “el fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y la entrada de la ayuda humanitaria”.

Lo estipulado precisa que Hamas liberará 20 rehenes israelíes que siguen vivos a cambio de la excarcelación de 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes: 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo prevé igualmente el “retiro programado de las tropas israelíes”, junto con la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

Temas pendientes. El reciente plan de 20 puntos establecido por Trump, que sirvió de base para las negociaciones, estipula el desarme de Hamas y que Gaza sea gobernada después de la guerra por una autoridad de transición encabezada por él mismo.Estas cuestiones no han sido abordadas aún.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, expresó su esperanza de que el acuerdo pueda conducir al establecimiento de un Estado palestino independiente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los miembros de su coalición de gobierno están en contra de la solución de dos Estados.

Lo más difícil en la próxima etapa de negociación es que Hamas abandone las armas y salga de Gaza, como estipula el plan.

Este sábado, uno de los dirigentes de la agrupación terrorista, Hosam Badran, habló con periodistas de agencias internacionales en Qatar para aclarar que no abandonarán la lucha.

Badran advirtió que las conversaciones durante la segunda fase del plan de paz serán “más complejas y difíciles”.

“Esperamos no volver a una guerra, pero nuestro pueblo palestino y las fuerzas de resistencia sin duda utilizarán todas sus capacidades para repeler esta agresión”, dijo.

Badran destacó que “es importante señalar que las armas de Hamas no son las únicas”. “Hoy hablamos de armas que son las armas de todo el pueblo palestino, y las armas en el caso palestino son algo natural y forman parte de la historia, del presente y del futuro”, justificó.

El otro punto clave que rechazó es el destierro de su agrupación de la Franja de Gaza. “Hablar de expulsar a palestinos de su tierra, sean o no miembros de Hamas, es absurdo y carece de sentido”, afirmó.

Badran también adelantó que Hamas no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto.

“No participaremos” en la firma oficial, declaró y añadió que Hamas intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de la mediación de Qatar y Egipto.

A la pregunta de si cree que las conversaciones marcarán una senda para la fundación de un Estado palestino, Badran respondió: “No es importante si se logrará en un futuro próximo o no. Lo importante es que el mundo se dé cuenta de que la cuestión palestina no puede ignorarse”.

“Si no conseguimos nuestro derecho a establecer nuestro Estado durante esta próxima fase, no habrá estabilidad en esta región, y el pueblo palestino continuará y persistirá en su lucha y resistencia por todos los medios y formas hasta que se logre este objetivo”.