Los jubilados y pensionados recibirán el bono de $70 mil

En diciembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,34%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos y el aguinaldo recibirán $581.319,39.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $410.879.59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 y el aguinaldo incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39.

En diciembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,34%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $122.492, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $398.853, la Asignación Familiar por Hijo a $61.252 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $199.434.