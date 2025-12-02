Los jubilados y pensionados recibirán el bono de $70 mil

En diciembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,34%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos y el aguinaldo recibirán $581.319,39.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $410.879.59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 y el aguinaldo incluido, quedan así:
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57
- Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39.
En diciembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,34%.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $122.492, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $398.853, la Asignación Familiar por Hijo a $61.252 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $199.434.