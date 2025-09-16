El presidente argentino Javier Milei llegó este martes a Asunción y fue recibido en el Palacio de Gobierno por su par paraguayo Santiago Peña, con quien mantuvo una reunión bilateral. Acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el encuentro se desarrolló pocas horas después de la cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026, grabada en el Salón Blanco de Balcarce 50, en un mensaje destinado a reafirmar la dirección de su gestión.

Se trata de un viaje que forma parte de una agenda que se extenderá hasta el miércoles e incluye su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los eventos internacionales más importantes para la derecha política en la región sudamericana. Aterrizó en Paraguay en un vuelo especial y abrió su gira con su intervención en el Hotel Sheraton de Asunción, donde será uno de los oradores principales del encuentro.

A partir de su discurso, Milei ratificó el rumbo de su gestión económica y elogió a los pocos jefes de Estado de la región que, según él, siguieron un modelo afín a sus ideas: “Es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica. Eligieron abrazar las ideas de la libertad y, como consecuencia, lograron que la inflación sea cosa del pasado”, afirmó. También, destacó el impacto positivo de políticas como el régimen de maquila: “Han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos. Su experiencia demuestra que cuando las regulaciones acompañan y no estorban, y los impuestos son bajos, la capacidad de los países para comerciar crece”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mandatario argentino comenzó una visita oficial a Paraguay en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Será uno de los oradores principales y se reunirá con el presidente Santiago Peña en Asunción.

En su intervención, el presidente también se refirió a la situación política interna: “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente que estamos dejando atrás. No hay opción moderada entre el superávit y el déficit, ni entre un Estado enfocado en sus funciones esenciales y uno con atribuciones crecientes”. Recordó que los argentinos ya intentaron cambios graduales en el pasado sin abordar los problemas estructurales.

Señalando la situación heredada al asumir, afirmó: “Al llegar al gobierno, la pobreza alcanzaba el 57%, la inflación avanzaba a un 1,5% diario y enfrentábamos serias dificultades financieras en el Banco Central y el Tesoro. El déficit fiscal consolidado llegaba a 15 puntos del PBI”.

Allí cerró su discurso recordando a Charlie Kirk, activista estadounidense asesinado el 10 de septiembre durante una exposición conservadora: “Fue uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Fue un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, señaló.

Cómo continuará la agenda de Javier Milei antes de regresar a la Argentina

La agenda del presidente en Paraguay se extenderá hasta mañana antes de su regreso a la Argentina. Allí, en Buenos Aires, se realizará una nueva sesión en la Cámara de Diputados para tratar los vetos a dos proyectos clave: el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Salud Pediátrica, cuando en la zona del Congreso de la Nación se llevará a cabo una marcha con la participación de gremios, agrupaciones políticas y movimientos sociales.

A lo largo del martes en el país vecino, participará del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), disertando sobre “Tecnología y Crecimiento” frente a más de 1.500 jóvenes interesados en el sector industrial y tecnológico. Durante su exposición, el presidente intentará conectar con las nuevas generaciones empresariales y destacar su enfoque en innovación, tecnología y desarrollo productivo.

Después, el miércoles a las 10:15, Milei asistirá a la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, convocada en el marco de su visita de Estado. Allí estarán presentes ministros como Javier Giménez (Industria y Comercio) y Rubén Ramírez (Relaciones Exteriores), además del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador Gustavo Leite. También se confirmó la participación de Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, lo que otorga un marco internacional.

Javier Milei gastará USD 72 M en vacunas Covid que casi nadie se aplica

Finalmente, el regreso a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para las 13:30, aunque el horario podría modificarse.

mv/mu