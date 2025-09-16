Las claves del discurso presidencial: “Hubo un Milei más moderado y empático con los que la están pasando mal”

El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y se refirió al giro discursivo del presidente Javier Milei, el rol de Santiago Caputo y los desafíos inmediatos que enfrenta el Gobierno con los gobernadores, el Congreso y la presión del mercado.

“El día después del discurso del nuevo Milei, de un Milei más tranquilo, más domado. Bueno, es un poco la estrategia y el intento de Santiago Caputo, principalmente, que fue quien escribió el discurso con el Presidente”, describió Alejandro Gomel.

El Gobierno busca ampliar su base electoral

Asimismo, explicó que la Casa Rosada busca ampliar su base electoral: “La estrategia es clara en cuanto a buscar ese voto de centro, ese voto que es lo que aquí llaman el voto blando. Milei tiene el voto duro del 30%, de que de cualquier manera, en cualquier circunstancia, lo van a votar a Milei. La especulación es, ese voto lo tenemos, está firme, tenemos que ir a buscar el voto blando, el voto que abandonamos antes de la elección anterior”.

Gomel planteó que el desafío será sostener ese tono en distintos escenarios: “Va a hablar Milei en Paraguay, en una convención de ultraderecha. Por eso estábamos interesados ahora en ver cuál va a ser el tono del discurso que va a dar Milei frente a los libertarios. Vamos a ver si le sale, porque a veces se le sale la cadena”.

La agenda de Javier Milei

A su vez, adelantó los próximos pasos de Javier Milei: “Después sí va a empezar un derrotero del Presidente por distintas provincias. Ahora, el viernes está invitado a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Esta es la idea, presentarse con un estilo más moderado, casi más empático con los que la están pasando mal, con los que están sufriendo. Ese fue el cambio en el discurso de ayer”.

El periodista comentó que uno de los gestos más relevantes fue institucional: “Ha hecho un primer gesto que es restaurar el ministerio del Interior, poner un nombre con mucha trayectoria, aunque no muy conocido, mucha trayectoria en eso, estamos hablando de Lisandro Catalán, y que sea el encargado de reunirse con los gobernadores”.

Por otro lado, advirtió que el camino hacia octubre no será sencillo: “Tiene un marco muy difícil de aquí a octubre, ya que mañana mismo el Congreso puede nuevamente traer otro cachetazo y voltear los vetos que presentó el Presidente a la emergencia pediátrica, a la ley Garrahan, y también al financiamiento universitario. Entonces la tiene difícil, la tiene realmente difícil, y ahí es donde la necesidad tiene cara de eje, decíamos, hay que sentarse y hay que negociar, parece haberlo entendido”.