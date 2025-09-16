Cuál fue el humor de los mercados en la apertura luego de la Cadena Nacional protagonizada por Javier Milei

El analista de mercados, Luciano Sconza, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el panorama económico tras el último discurso presidencial y la reacción de los activos argentinos.

Según Luciano Sconza, el discurso presidencial generó una apertura optimista en las acciones: “Inicialmente, por el lado de las acciones, una reacción muy positiva con ADRs que abrieron más 5 o más 6% algunos. Se pinchó un poquito después, ahora con subas del 2, 3%”.

El panorama de los bonos tras el discurso presidencial

Luego, manifestó que la mejora fue más notoria en los bonos: “Un poco mejor la reacción por el lado de los bonos que también habían sido muy castigados ayer con la curva larga mostrando subas de un 5%”. En tanto, el dólar mostró un leve retroceso: “El dólar también aflojando un poco, un 1% de los financieros aún sin intervención del Banco Central en el dólar mayorista, pero sí con ya una posición de venta marcada en el techo de la banda en 1.474 actualmente”.

Sconza resaltó la importancia de las bandas cambiarias en la dinámica del dólar: “Las bandas juegan para el mayorista que aún no llegó al techo. Sí los financieros lo superaron en la jornada de ayer”.

La situación del riesgo país

Al referirse al riesgo país, planteó: “Con lo que se menciona del riesgo país, sí fue influenciado con las fuertes ventas que se dieron en la jornada de ayer. Hoy tuvimos un tímido rebote de momento, pero sin duda que es por una cuestión política y por esto de que venimos monitoreando en el mercado”.

Uno de los puntos críticos para el entrevistado es la falta de acumulación de dólares genuinos: “La no acumulación de reservas este último tiempo y que las pocas que pudo acumular el Tesoro ahora estén en juego para contener el tipo de cambio, no fue una buena señal, no lo tomó bien el mercado”.

Además, relacionó este escenario con el resultado electoral: “Después con el mal resultado electoral en Provincia de Buenos Aires incrementó aún más este selloff que sin duda repercute, en la vida cotidiana de los trabajadores, en el costo de financiamiento y demás”.