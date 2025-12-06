Milei dijo que para los K la soberanía es “una villa miseria con banderines” y Agustín Rossi lo chicaneó con Malvinas

Luego de que Javier Milei afirmara este sábado en el acto de presentación de la flota F-16 que "para el kirchnerismo, soberanía significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina", el exministro de Defensa y actual diputado nacional Agustín Rossi le salió al cruce y sostuvo que "no es soberanía comprar aviones que no sirven para disuadir a los ingleses por Malvinas".

"No es soberanía haber comprado un avión cuya capacidad disuasoria no se puede utilizar en el Atlántico Sur frente a la ocupación ilegal que lleva adelante Gran Bretaña desde hace años en Malvinas", remarcó Rossi, que ocupó la cartera de Defensa en los gobiernos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández.

En ese marco, el exfuncionario rechazó las acusaciones del mandatario y cuestionó el rumbo del Gobierno en materia militar y económica. "Gran Bretaña es el principal socio militar de los fabricantes del avión que son los Estados Unidos", subrayó.

Los F-16 sobrevolaron Buenos Aires antes del acto de presentación en Córdoba

Las declaraciones de Rossi llegaron minutos después de que Milei cargara contra el kirchnerismo durante el acto de presentación oficial de los seis F-16 adquiridos a Dinamarca, realizado en la base militar de Río Cuarto, Córdoba.

"El Presidente, como suele hacer, miente en forma maniquea. Hubiese sido una decisión soberana si hubiese comprado los aviones JF-17 chinos que eran los que nosotros promovíamos, porque eso sí hubiese significado una acción disuasoria muy fuerte en el Atlántico Sur", insistió Rossi.

En la misma línea, agregó: "Los F-16 que compró, nadie puede pensar que los Estados Unidos han autorizado esa compra sin el acuerdo con Gran Bretaña y Gran Bretaña ha tenido ese acuerdo solamente si tiene garantizada que su intento de expansión militar en el Atlántico Sur se va a seguir llevando adelante sin ningún tipo de trabajo".

Agustín Rossi: “La chicana de Petri es tan berreta como Petri"

Rossi también cuestionó la estrategia militar del Gobierno. "Soberanía no es entregarle (a EE.UU.) la construcción y uso de la base naval militar en Ushuaia que es la base más austral del mundo", señaló, en referencia a las versiones sobre la posible instalación de una base norteamericana en Tierra del Fuego.

"Soberanía no es que estén cerrando permanentemente empresas en la Argentina para que los argentinos se queden sin trabajo sin que exista posibilidad de crecimiento económico", añadió.

En materia de defensa, el diputado volvió a cargar contra el ajuste presupuestario: "Soberanía tampoco es eliminar el FONDEF como indican en la ley de presupuesto, que es el Fondo de Asignación Específica para el Reequipamiento de las Fuerzas Armadas".

"Soberanía no es tener al personal militar con los salarios más bajos de los últimos años y tener el presupuesto de defensa con respecto al PBI más bajo también de los últimos años", concluyó.

