Matías Yofe: "Muchos funcionarios de Milei están involucrados en la causa AFA"

Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica ARI y presidente del espacio en Pilar, afirmó que “muchos funcionarios de Milei están involucrados en la causa AFA”, al referirse a las presuntas irregularidades y maniobras de lavado en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) que investiga la Justicia. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que en la denuncia desde el espacio de Elisa Carrió comenzaran a realizar "señalamientos muy concretos" sobre integrantes del oficialismo que formarían parte del esquema de corrupción denunciado.

Matías Yofe es un dirigente de la Coalición Cívica ARI. Actualmente se desempeña como presidente de ese espacio en Pilar. También ha sido candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Recientemente presentó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades y lavado de dinero que vincula a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Es crítico de la falta de controles estatales y denuncia que solo la Coalición Cívica y el periodismo de investigación están fiscalizando estos ilícitos.

El hecho de que vos seas de Pilar de alguna manera también permite cierta cercanía al tema o, por qué no podríamos decir, el conocimiento específico que tenés vos y tiene la Coalición Cívica sobre las presuntas irregularidades en la AFA.

Esto surge a raíz de un tuit de Carlos Tévez, en donde señala que en esta quinta en cuestión que están allanando en este momento había plata enterrada y autos de colección. Inmediatamente la doctora Elisa Carrió me pide que nos pongamos manos a la obra en investigar qué había detrás de todo esto. También algo que nos llamó mucho la atención fue por qué nadie ha actuado de oficio. ¿Por qué en ese momento, cuando el propio Carlos Tévez sale a decir “entierran dinero” y lo trata de Alí Babá a Pablo Toviggino, nadie actúa de oficio, ni la Justicia ni los organismos oficiales? Enseguida se tendría que haber actuado. Esto ocurrió en marzo del 2024 y ya estamos en diciembre del 2025.

Y, una vez más, fue la Coalición Cívica, en cabeza de la doctora Carrió, quien dice: “Vamos a ponernos a investigar y vamos a llegar a quién es el responsable de esta quinta, quién es el responsable de todo esto”, para terminar viendo si lo que decía Tévez en definitiva era cierto o no. En principio, ¿a qué estamos llegando? Que hay un monotributista clase G, con su madre, que es una jubilada que cobra 450.000 pesos por mes. Esta persona que se dedicaba, aparentemente, por lo que recabó la periodista Mercedes Ninci, a limpiar casas, trabajaba limpiando un albergue transitorio y de costurera. De repente, estas personas son dueñas de más de 59 autos. Ciento veinte vehículos de alta gama y de colección pasaron bajo la firma de Real Central SRL. Son dueños de esta quinta y una casa más en el barrio cerrado Aires Plaza. Estamos empezando a ver obscenidad y todo en un detalle que es escabroso.

¿Por qué una denuncia de marzo del año pasado explota recién ahora, un año y medio después? ¿A qué lo asignás?

Nosotros la denuncia penal la hicimos hace dos semanas. Nosotros lo que marcamos es que nadie actuó de oficio, porque acá podría haber intervenido ARCA y podría haber intervenido la UIF. No saltaron las alertas ROS y no intervino la Justicia ante una declaración de una persona como Carlos Tévez diciendo “entierran dinero”. Hubo una decisión de no mirar la quinta de Pilar y las sociedades que se desprendían de esta quinta, que claramente hoy el juez está empezando a determinar que estas sociedades podrían llegar a Pablo Toviggino, porque hay una sociedad en específico que es Soma SRL, que es titular de los vinos Neurus. Ese nombre aparece en el helipuerto y es titular de Malte SRL, propietaria anterior de la casa de Pilar. Toviggino fue socio de Soma SRL. Ahí están yendo todos los indicios. Todo apunta a SRL, todo apunta a Pablo Toviggino, y recordemos: no existe Toviggino sin Tapia y no existe Tapia sin Toviggino.

Te preguntás por qué nadie investigó de oficio en marzo del 2024, y me hago la misma, pero simplemente la conecto. ¿Por qué ahora?

Creo que en este sentido puede llegar a haber de trasfondo alguna cuestión política con gobierno de Javier Milei. Lo que el Gobierno aún no se dio cuenta es que hay muchos protagonistas de su Gobierno que podrían estar totalmente vinculados a estas causas. Muchos funcionarios de Milei están involucradas en la causa AFA. Esto lo vamos a estar conociendo dentro de muy poco. Nosotros ya vamos a empezar a hacer señalamientos muy concretos. Estamos terminando los escritos en donde hay personas adentro de la AFA que forman parte del gobierno.

Creo que tu tesis va en el camino correcto. Las mismas fuerzas que hicieron que no se le prestara atención en marzo del 2024 son las que hoy hacen que se preste absoluta atención en diciembre del 2025. Probablemente es porque finalmente debe haber actores también cercanos al Gobierno que están de un lado y del otro, ¿no?

Con un agravante que me gustaría agregártelo. La AFA, haciendo lo que hizo con Rosario Central, cometió una torpeza enorme. Si esto no hubiese sucedido, nosotros nunca hubiésemos conseguido el impulso que necesitábamos para sacar a la luz esto que veníamos trabajando hace casi un año. Hizo que la opinión pública ponga luz y ponga lupa donde nadie miraba.

¿Qué hecho nuevo nos podés comentar? ¿Cómo imaginás que sigue el tema? ¿Y qué expectativas tenés de cómo se resuelva?

Qué participación tiene el intendente Federico Achával en todo esto es un interrogante que me hago todos los días, porque el asfalto de esta quinta que estamos señalando se hizo hasta la entrada de la calle La Rioja y no continuó. Eso es, de mínima, llamativo. Los vecinos señalan que de esta quinta entraban y salían camionetas y maquinaria municipal. ¿Por qué maquinaria municipal estaría dentro de un predio privado? Es otro interrogante que me hago. ¿Por qué la nueva sede de la AFA está en Pilar, en la calle Néstor Kirchner?

¿Por qué el Club Real Pilar, cuyo presidente es César Mansilla, una persona muy involucrada al poder pilarense y de la provincia de Buenos Aires, ascendió de la manera que ascendió en el último tiempo? ¿Fue realmente un ascenso espectacular que ha tenido el Club Real Pilar? ¿Cuáles son esas conexiones? ¿Cuáles son las conexiones del empresario (Carlos) Varela al CEAMSE? Recordemos que Varela es un empleado de la basura, muy vinculado al municipio de Pilar también. Hay muchos interrogantes, sin dejar de lado el detalle de que la familia de Achával es una familia totalmente vinculada al juego. Tienen casinos, casinos online, máquinas tragamonedas. Sabemos muy bien que el juego y el fútbol tienen vinculación en absoluto.

Otra rama y otra ruta nos lleva directo a Santiago del Estero. Las empresas que yo te mencioné recién, todas están inscriptas en Santiago del Estero. Y pensemos muy bien en quién es el propietario del museo de autos de colección que está ubicado en esta provincia. Y ahí es donde nos van a empezar a cerrar muchas cuestiones. ¿Por qué hay autos de colección en cada lugar en donde se está poniendo la luz en esta investigación y el tipo de autos que nos encontramos?

