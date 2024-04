“Bebé reno”, la producción de Netflix que perturba al mundo: la historia verídica detrás de la serie

Para Richard Gadd, la actuación se convirtió en un medio para procesar las situaciones dramáticas que había vivido. Resulta catártico pero también inevitable. En 2019, escribió "Bebé reno" (Baby Reindeer) como un monólogo teatral que revelaba la angustiante experiencia de acoso que había sufrido a manos de una mujer veinte años mayor que él. La obra, en la que él mismo actuaba, recibió elogios durante su temporada en teatros de Londres y fue nominada a los prestigiosos premios Olivier.

Cuatro años después, esta oscura historia de obsesión y heridas emocionales llega a Netflix. Con más de dos millones y medio de visualizaciones, "Bebé reno" pasó en una semana en el TOP 10 de las series más vistas de la plataforma y, gracias a las recomendaciones de boca en boca, podría mantenerse en esa posición durante algún tiempo más.

Con cierto tinte de misterio, locura e incertidumbre, la serie es un fenómeno cautivador. En solo siete episodios, Gadd se interpreta a sí mismo, aunque bajo el nombre de Donny Dunn. La narrativa expone los hechos de manera directa. Dunn, un aspirante a comediante, trabaja en un pub donde un día ve a una mujer llorando sola en la barra. La compasión de Richard Gadd hacia Martha, como se muestra en la serie, comienza con una simple invitación a tomar té, aparentemente inocente, pero se convierte en el punto de partida de una pesadilla larga y angustiante.

En la serie, Martha es el nombre utilizado para la mujer que, en la vida real, envió a Richard 41,071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas manuscritas desde 2015 hasta 2017.

Una serie de locura, círculo vicioso y miedo

Si bien está basada en hechos reales, algunas cosas fueron modificas y otros detalles de la ficción para proteger la identidad real de la antagonista. Richard expresó en entrevistas que, a pesar de lo que vivió, siente empatía por esta persona y, en lugar de buscar venganza, cree que necesita ayuda para recuperar su salud mental.

La interacción entre el protagonista y su acosadora parece inocua al principio, pero pronto se vuelve preocupante. Martha solía visitar el pub donde trabajaba Gadd y él, que se sentía solo y valoraba la atención, aceptaba sus cumplidos.

Sin embargo, la situación cambió cuando Martha descubrió que Gadd era comediante, encontró su correo electrónico y comenzó a asistir a sus shows de stand-up. La situación se volvió aún más alarmante cuando ella localizó su casa y se convirtió en una presencia constante en su vida.

Cuando Gadd reflexiona sobre lo sucedido, reconoce que, en cierta medida, fue responsable. "Ciertamente, alimenté la situación antes de darme cuenta de lo peligrosa que era", admitió en una entrevista para GQ.

El actor comenzó a preocuparse cuando Martha encontró su casa y se volvió una sombra que lo esperaba en todo momento. Al cabo de un año, Gadd se había mudado y estaba llegando al límite de otra crisis emocional.

En 2016, tuvo la oportunidad de participar en un festival de artes escénicas en Edimburgo, pero su experiencia se vio empañada por la presencia constante de Martha, quien también amenazó a su entonces pareja, Teri.

La obra de teatro de Gadd, "Monkey See Monkey Do", recibió elogios, pero volvió a alterar a Martha, quien reinició las llamadas telefónicas a sus padres. Aunque Gadd intentó presentar una denuncia, el proceso para obtener una orden de restricción fue frustrante y engorroso.

En la serie, las autoridades inicialmente dudan de la versión de Gadd y es obligado a escuchar horas de audio de su acosadora para encontrar una amenaza concreta. Esto refleja un problema sistémico, donde los procedimientos desalientan a las víctimas a buscar protección real. “Casi podía cortar una línea, con cuchillo y tenedor, a través de mi ansiedad. Podía sentirla emanando de mi cuerpo”, indicó Richard a The Guardian sobre ese momento de la historia.

Aunque Martha es arrestada en la serie y condenada a nueve meses de prisión, en la vida real, Gadd obtuvo una orden de restricción contra su acosadora, pero esta no pasó tiempo tras las rejas. Richard optó por no encarcelarla, ya que consideraba que necesitaba ayuda y que el sistema había fallado en proporcionársela.

“No imaginaba que sería un salvavidas para mí. La forma en que la gente recibió ese show, y me recibió a mí, y aceptó lo que me pasaba: me salvó la vida. Es una locura que sucediera así”, declaró al periódico inglés.

"Bebé Reno" es una serie de 7 episodios protagonizada por Richard Gadd, Jessica Gunning como Martha y Nava Mau como Teri.

