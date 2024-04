Ripley: la serie de éxito inesperado de Netflix que esconde oscuros secretos

En 1955, Patricia Highsmith presentó al mundo por primera vez a Tom Ripley en su novela "El talentoso Sr. Ripley", la primera de una serie de cinco libros que lo convirtieron en uno de los personajes de ficción más fascinantes del siglo XX. La trama sigue a Ripley, un estafador neoyorquino, mientras es contratado para repatriar al hijo de un millonario que vive en Italia y se sumerge en una red de amistad, obsesión y tragedia. Esta historia ha sido adaptada al cine dos veces y ahora llega a Netflix como una serie de ocho episodios titulada "Ripley", dirigida por Steven Zaillian. Comparar las adaptaciones anteriores con la nueva serie permite analizar las elecciones creativas de Zaillian, que pueden ser vistas como excesivas, caprichosas o ambiciosas por diferentes espectadores.

La interpretación de Ripley por Andrew Scott en la serie presenta una particularidad notable. A diferencia de las adaptaciones anteriores, donde el personaje se presenta como un veinteañero radiante, Scott lo representa en sus cuarenta y tantos años. Esta elección agrega una capa de oscuridad a Ripley, cuya seguridad y presencia calculada resaltan sus rasgos psicopáticos, en contraste con la posible inconsciencia asociada a la juventud en versiones anteriores.

La representación de Ripley por Scott lo retrata como un personaje perverso, que parece deleitarse en la lentitud de su movimiento mientras se enfrenta al peligro con una maldad inalterable. Sin embargo, lo más controvertido fue la elección del blanco y negro para narrar esta historia, lo cual generó comentarios negativos de algunos espectadores. A pesar de ser una decisión arriesgada, esta opción resalta una dirección visual cargada de imágenes inspiradas, contrastes y simbolismos que añaden complejidad al relato. Los claroscuros extremos recuerdan la obra de Caravaggio, que se convierte en una presencia omnipresente en la historia, reflejando la oscuridad y la violencia del personaje de Ripley.

Los contrastes de luz y sombra, que recuerdan la obra de Caravaggio, sirven como un diálogo visual omnipresente en la serie, reflejando la oscura narrativa de violencia y muerte compartida por Ripley y el pintor. Sus cuadros se convierten en espejos de la oscuridad del personaje y del color de la sangre derramada, que aquí se presenta más oscuro que nunca.

La serie se toma su tiempo para explorar en detalle aspectos que anteriormente se habían omitido en adaptaciones más breves. Zaillian dedica tiempo a mostrar las complejidades de situaciones cotidianas, como los viajes, las caminatas y los momentos de ocultar pruebas. Por ejemplo, se dedican casi dos episodios enteros al proceso de transportar una víctima, destacando la tensión y el silencio que rodean cada movimiento, lo cual puede resultar desafiante para los espectadores acostumbrados a narrativas más rápidas.

En este proceso, la serie profundiza en el personaje de Ripley, quien evoluciona desde un simple estafador hasta un asesino implacable, mientras se enfrenta a la persecución de sus crímenes. Los personajes de Marge y el inspector Ravini son fundamentales en este desarrollo, aportando una dimensión adicional a la trama y al humor sutil pero efectivo que atraviesa la narrativa.

El éxito de la serie podría abrir la puerta a la adaptación de las novelas restantes de la saga, lo que podría convertir la versión de Zaillian en la adaptación definitiva de la historia.

La mente criminal detrás de la serie Ripley: Patricia Highsmith

Patricia Highsmith fue una reconocida escritora estadounidense, nacida el 19 de enero de 1921 en Fort Worth, Texas, y fallecida el 4 de febrero de 1995 en Locarno, Suiza. Es especialmente conocida por sus novelas de suspense psicológico y por crear al personaje Tom Ripley, protagonista de una serie de novelas muy populares.

Highsmith es considerada una de las maestras del género del thriller psicológico, destacándose por su habilidad para explorar las complejidades de la mente humana y sus oscuros aspectos. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde crímenes y obsesiones hasta cuestiones morales y existenciales.

"Tal vez lleve dentro de mí un impulso criminal grave y reprimido, pues de lo contrario no me interesarían tanto los delicuentes o no escribiría sobre ellos tan a menudo".

El personaje principal de la historia que hoy se puede ver en Netflix es un psicópata que no se amilana ante barreras morales y avanza en su objetivo de robarse por completo una vida, una identidad. Los analistas de la obra de Highsmith señalan que todos los protagonistas de sus novelas son oscuros, ladrones, homicidas, acomplejados, envidiosos o, todo lo anterior.

Highsmith dejó 38 cuadernos de notas y 18 diarios que concentraban su vida. En estos escritos, que se dieron a conocer unos 15 años después de su muerte en 1995, se refleja esa fobia que la escritora sentía hacia la idea de la vida en pareja desde que era muy joven. En suya la frase: "Una situación, tal vez una sola, podría llevarme al asesinato: la vida familiar, la unión".

Decía que escribir le servía para "sustituir" la vida que no podía vivir, por eso se inventaba historias y se metía de lleno en ellas.

"No era agradable. Raramente era amable. Y nadie que la hubiese conocido bien podría decir que era generosa", se lee en la biografía autorizada The Talented Miss Highsmith: The secret life and serious art of Patricia Highsmith de su editora Joan Schenker publicada en 2010.

Además de la serie de novelas de Ripley, que incluye títulos como "El talentoso Sr. Ripley", "Ripley bajo tierra" y "Ripley en peligro", Highsmith escribió numerosas otras novelas y cuentos que han sido aclamados por la crítica y el público. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Extraños en un tren", "El precio de la sal" y "La máscara de Ripley".

A lo largo de su carrera, Highsmith recibió varios premios y reconocimientos por su contribución a la literatura, y su influencia en el género del thriller psicológico continúa siendo significativa hasta el día de hoy.