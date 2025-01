Boca perdió a Galoppo, le renovó a Javi García y en redes tomó mate el "consejo de la bronca"

Han sido varios los jugadores apuntados en los últimos años por el Boca de Riquelme que terminaron diciendo que no y luego cerrando con River, una circunstancia que en redes luego sirve para explotar la bronca de los "antiromanistas", mientras que los seguidores de Riquelme buscan explicaciones tipo "el jugador nunca quiso venir", o "no valía tanto", o "era suplente en su club", y así van pasando los mercados de pases en los que River "parece ganarle" a Boca.

Este jueves la noticia saliente fue que el ex Banfield Giuliano Galoppo, que sonó en los últimos mercados de pases entre los preferidos del cuestionado "Consejo" xeneize, terminó cerrando en poco más de 24 horas su llegada a Núñez. Los hinchas de River festejaron lo que llamaron "otra Brito Masterclass", mientras que los de Boca mezclaron bronca y decepción, no solo por el volante que viene del Sao Paulo, sino porque se está convirtiendo en "costumbre" que en Boca no se atiendan los pedidos de los técnicos, los nombres importantes que suenan como posibles incorporaciones luego van quedando en el camino, y finalmente se cierran otros como "importantes para el grupo", pero de escasa incidencia los domingos, como la renovación anunciada también este jueves de Javier García. El veterano arquero, de 37 años, casi no ataja porque en los hechos es la tercera opoción luego de Leandro Brey y Chiquito Romero, incluso hubo mensajes en redes de algunos de sus compañeros despidiéndolo porque este martes 31 de diciembre terminaba su contrato con Boca. Sin embargo, este jueves se anunció que seguirá hasta fin de 2025, circunstancia que, a la par de la decepción por Galoppo, muchos asociaban más a su conocida amistad con Román que a sus chances de atajar en Boca.

Así los mensajes en redes sobre Boca se fueron sumando, con Galoppo, River y en algún momento Gago entre las tendencias, porque muchos le "sugerían" al DT que se plante en sus exigencias, porque correrá riesgo de terminar como Battaglia, Ibarra o el mismo Diego Martínez, todos ellos despedidos porque Boca jugaba entre mal y peor. Acá dejamos algunos de esos mensajes:

HB