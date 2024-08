Unos treinta convencionales constituyentes de 1994 se reencontraron tres décadas después de la reforma

En el marco de los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994, la Universidad Nacional del Litoral realizó un reconocimiento a los convencionales constituyentes, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti; el entonces presidente del Senado, Eduardo Menem; Rodolfo Barra; Jorge Yoma y Elisa Carrio.

También estuvieron los convencionales María Cristina Guzmán, Rodolfo Alejandro Díaz, Eduardo Félix Valdés, Alberto García Leman, Alberto Reinaldo Pierri, Carlos Alberto Del Campo, Gabriel Joaquín Llano, Richard Gustavo Bataggion, Juan Fernando Armagnague, Mauro Aguirre, Antonio María Hernández, Horacio Massaccesi, Rodolfo Miguel Parente, Nanci Barbarita Avelin de Ginestar, Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, Augusto José María Allassino, Mario Armando Moine, Guillermo Horacio De Sanctis, María Cristina de los Ángeles Benzi, Carlos Caballero Martin, Luis Alberto Cáceres, Pablo Antonio Cardinale y Antonio Ciaurro.

Rosatti cerró las jornadas con una conferencia titulada “Reflexiones a 30 años de la Reforma Constitucional”. En la Argentina “tenemos que tratar de cumplir con lo reformado y no reformar lo no cumplido”, apuntó.

Allí destacó la concordia, la búsqueda del consenso y la superación de los intereses sectoriales que envolvió a la Convención Constituyente de 1994.

“Vista desde hoy, la Convención adquiere un significado que me parece que quienes participamos en ella no advertimos en ese momento. Y es el de la concordia, de la búsqueda del consenso, de la superación de los intereses sectoriales buscando el bien común”, dijo. “Con los años, y viendo las vicisitudes que ha pasado nuestro país, reivindico no solamente lo jurídico, el texto, sino el espíritu. Porque grieta hubo antes de 1994 y después. Pero en ese momento, pudimos poner entre paréntesis durante tres meses las diferencias y llegar a puntos de coincidencia”, agregó.

El acto, presidido por el rector de la Universidad, Enrique Mammarella; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Claudia Levin, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, se realizó en el Paraninfo, el mismo lugar físico en el que se llevó a cabo la última reforma de la Carta Magna hace 30 años.