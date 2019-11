Chiche Duhalde: "Cristina me ha hecho mucho daño"

Hilda Duhalde participó del Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil Educación. Mujer del arco político, ex senadora y diputada por la provincia de Buenos Aires, y también esposa de un ex presidente, "Chiche" se opuso al término de "primera dama" y habló sobre la crítica situación social que atraviesa el país. También se refirió al futuro gobierno de Alberto Fernández y reconoció que Cristina Kirchner le hizo "mucho daño" frente a los estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil.

—¿Mauricio Macri será el líder de la oposición?

—Tiene la intención, y los votos, pero los liderazgos no se inventan: son o no son. Hay que ver si tiene pasta para liderar o aparecerá una persona mas carismática que lo corra de esa posición.

—¿Sigue creyendo que las chicas se embarazan para obtener la Asignacion Universal Por Hijo?

—No. Los planes sociales son necesarios, sobretodo en una Argentina que está como está. Lo que creo es que la Asignación Universal por Hijo, como todos los programas sociales fracasan en la Argentina por falta de control, en realidad la asignación no cumple el rol de contenerlos en la escuela y cuidarlos en salud. Y detrás de eso está toda la corrupción que tiene que ver con la cantidad de raciones que va a esa escuela y que no va, todo lo que pasa cuando uno tiene inventado un número de alumnos pero en realidad no es. Ha sido un error del gobierno anterior y de este gobierno entregarles los recursos del Estado a los movimientos sociales sin control. Tienen que rendirlos, manejan muchos recursos y no llegan a la gente.

—¿Qué opinión tiene sobre esta idea que deslizan algunos personajes cercanos al peronismo sobre la Conadep del periodismo?

—Eso fue un disparate de Hugo Moyano, particularmente, después algunos se prenden, pero fue un disparate. Uno tiene que aceptar y exigir que cada vez haya más libertad de prensa, después hay una cuestión que tiene que ver con la ética del periodismo. Pero creo que tienen que tener toda la libertad y que el político o el que fuere, tiene que saber bancárselo.

—Usted fue senadora. ¿Cómo imagina que será el Senado de la Nación presidido por Cristina Fernández Kirchner y cuál es su mirada sobre el regreso de ella al poder?

—Cristina ha tenido un acto de muchísima inteligencia al correrse y darle lugar a Alberto. Hay algo muy personal que le está pasando con su hija, lamentablemente, a lo mejor esté menos temperamental, y entienda que al presidente hay que ayudarlo, como lo tienen que ayudar, todos los partidos políticos. Yo espero que ella entienda, acompañe porque siempre en la gestión se cometen errores, espero los reconozca, pero no lo sé.

—¿Como ve a Axel Kicillof para la gobernación?

—Se ha complejizado mucho la problemática social en la provincia. Lo que me hace ruido, es lo mismo que me hacía ruido con (Daniel) Scioli y con María Eugenia Vidal, aunque vivía en la Provincia, es que son capitalinos. La Provincia hay que conocerla muy a fondo. Me llamo la atención que Maduro y el presidente de Cuba hablaran loas de Kiciloff, como la estrella, eso es un indicio que personalmente me llama la atención.

—¿Por qué?

—Porque parece ser que la figura del recambio del kirchnerismo va a ser Kicillof.

—¿Qué piensa de Alberto Fernandez?

—Le tengo mucho cariño, el fue un hombre cercano a nosotros en otros tiempos, pero creo que hay que esperar que empiecen las sesiones en el Congreso, porque si bien en un país presidencialist , el presidente decide, tiene que tener mucha fortaleza, mucha presencia, porque se vienen tiempos muy difíciles, ya Grabois, de alguna manera, lo adelantó.

—Con tantos años en la política como hizo para conservar a su familia

—Yo me llevo muy mal con los políticos. Mi marido me dice: “Los políticos no te quieren”. Y, si no sé negociar. En el Senado estuve sola, sola sin poder aprobar un solo proyecto, y mis hijos nunca fueron expuestos. Nadie conoce a mis hijos, cuatro mujeres, un varón, trabajan, estudian, crían hijos. Raúl Alfonsin no usó a sus hijos, pero Carlos Menem sí, y le costò la vida a uno. También de Fenando de Rúa, dándole el control de un organismo, y luego se supo que no eran tan santos. Y obviamente el kirchnerismo también cometió un error. Hoy tenemos un chica con una enfermedad gravísima, puede tener una enfermedad de base... pero que a una chica, los padres le pongan en una cuenta 5 millones de dólares… La verdad que a los hijos hay que cuidarlos, ellos no tienen la culpa de tener un papá político.

—En cuestión personal, ¿qué representa para usted el regreso de Crisitina al poder?

—En lo personal, Cristina a mi me ha hecho mucho daño, pero no podemos priorizar las cuestiones personales porque si no el país no tendrá salida. Tuve un gran debate con Cristina por los apellidos, ella no quería llamarse Kirchner, yo dije que a mí no me pesaba el apellido Duhalde, es fue la única discusión. Pero después pasaron muchas cosas. Solo voy a contar una, el día que mi marido le pasaba la banda presidencial a Nestor Kirchner, a mi familia, hermanos sobrinos, cuñados, los estaban desalojando del palco, en ese mismo momento, entonces yo dije, esto es muy simbólico. Esto te dice como es la gente de verdad. Por supuesto no pudieron hacerlo, porque mi familia no lo permitió. Eso fue en relación a todo lo demás que viví, pero aprenderé a cerrar la boca a partir de que Alberto suba con Cristina, porque creo que todo eso que yo tengo adentro no hace bien que uno lo siga publicando.

Daiana Castro, Adriana Vanoli y Karina Rocca

(Estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil)