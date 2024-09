Cómo quedó la casa de la Tota Santillán tras el incendio donde perdió la vida

Daniel la "Tota" Santillán fue encontrado muerto en su casa de la localidad de Castelar por amigos y familiares que notaron su ausencia el pasado domingo. Según la pericia preliminar, el mítico conductor de "Pasión de Sábado" murió por “síndrome asfíctico”.

La tragedia había ocurrido a raíz de un incendio en su casa, ya que al momento de encontrarlo, el referente de la movida tropical tenía el 90% de su cuerpo quemado. Según lo que reveló la autopsia preliminar el hombre de 57 años murió por asfixia y no presentaba signos de defensa.

Debido a esto, a principal hipótesis sostiene que se trataría de un suicidio. También se maneja la hipótesis de que se trató de un accidente que se habría ocasionado por el mal funcionamiento de un aire acondicionado.

Todavía faltan los resultados de las pericias que los bomberos realizaron en la vivienda del presentador, para conocer cómo se originó el fuego, ya que serán clave para formar una teoría firme, y descartar o no la hipótesis del suicidio.

De acuerdo a las imágenes del interior de la casa de Santillán se puede observar los efectos del foco en las paredes y en los muebles que quedaron reducidos a cenizas o visiblemente destruidos.

Los daños se concentraron principalmente en el living de la casa y en el sillón que solo conservó su armazón de hierro, que puede ser donde se generó el fuego que se expandió al resto de la casa.

También hay huellas halladas en dirección al baño y una toalla tirada en el suelo que pueden ser claves para explicar como se propagaron las llamaradas.

Los restos de "La Tota" Santillán serán enterrados junto a los de Rodrigo Bueno

Los restos del conductor serán enterrados en el Cementerio de Las Praderas, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, junto a los del cantante Rodrigo Bueno.

De esa manera se cumplirá el deseo de Santillán, que fue un gran amigo de Rodrigo, según revelaron allegados. Su popularidad llegó de la mano del ídolo cuartetero Rodrigo Bueno, cuando el cantante cordobés brindaba sus shows, el conductor era su presentador.

Por eso su hermano Horacio se comprometió a cumplir último deseo de La Tota, quien finalmente descansará en el Cementerio Las Praderas, de la provincia de Buenos Aires.

En una entrevista, Santillán había asegurado que se le vino el mundo abajo cuando falleció Rodrigo: "En el momento que ocurrió el accidente, yo estaba en Morón, en una discusión con mi pareja y, de alguna manera, lo predije. Me llamó Ricardo Casquero, después el más crudo de los llamados fue el de Mayol que me dijo: ´Se murió tu amigo´. Ahí se me vino el mundo abajo. Lo abracé en el asfalto, le dije que se tenía que levantar para irnos a trabajar".

"Estaba bien. Yo había quedado que él venía a vivir otra vez a casa, pero bueno... no me esperó. Pero esto es un accidente", aclaró su hermano Horacio durante el último adiós al conductor, de 57 años.

