Condenaron a prisión perpetua al denominado “hombre gato” por un doble femicidio

Luego de que un jurado popular, compuesto por 12 ciudadanos mendocinos, declarara culpable al israelí Gilad Pereg, conocido como el “hombre gato”, por el doble femicidio de su madre y de su tía; el tribunal lo condenó a prisión perpetua.

El ahora condenado, a por lo menos 35 años de prisión de cumplimiento efectivo, escuchó el veredicto y la pena en la sala del juicio, sentado y en silencio. Finalmente, se retiro cabizbajo del juicio.

Antes de conocerse el veredicto, el fiscal Fernando Guzzo había pedido a sus miembros que declaren culpable a Gil Pereg. Entre los argumentos señaló que cometió un "asesinato despiadado" con "plena consciencia de la criminalidad de sus actos".

El israelí llegó al juicio acusado de "homicidio agravado por el vínculo" de su madre, Phyria Saroussy (63), y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía Lily Pereg (54). Ambas asesinadas en enero de 2019, en la provincia de Mendoza.

En tanto, por el lado de la defensa habían solicitado al jurado que lo declaren inocente, basando su pedido en que la pericia de psicólogos y psiquiatras sobre el acusado determinaron que padece parafrenia (delirio crónico, que puede o no acompañarse de alucinaciones) y, por lo tanto, debe ser considerado inimputable. Caso contrario, habían pedido que lo declaren culpable por el delito de "homicidio atenuado".

En esta última jornada del juicio, tras escuchar los alegatos, el israelí hizo uso de sus últimas palabras y dijo: "A mí me están culpando a la fuerza. Intentan decir que hice cosas que yo no hice". Y agregó: "Buscaron la forma de acusarme de la desaparición (de mi madre y mi tía), por eso me hicieron los allanamientos y me secuestraron las armas".

Gil Pereg, en su versión de los hechos, señala a la policía y a la fiscalía como quienes “plantaron los cuerpos y no voy a creer que mi madre está muerta hasta no ver el cuerpo”.

Jornadas anteriores del juicio

Ayer (2 de noviembre), en lo que fue la penúltima jornada del juicio el hombre declaró que él no mató a nadie y que su madre "está viva" y le "habla todas las noches".

También indicó: “Me culpan porque vivo de forma rara, yo no vivo como en el mundo de ustedes. Jamás le pude hacer algo a mi madre, es toda mi vida. Es mentira que están muertas y que las encontraron en el terreno mío. No sé dónde están”, dijo.

Al referirse a su autopercepción como mamífero felino indicó: "Por tiempo límite yo puedo ser como una criatura de dos patas y ser como humanos, pero en mi casa vivía como gato 100%”.

Por no parar de maullar, en una audiencia anterior (26 de octubre), el acusado tuvo que ser sacado de la sala donde se lo juzga por un doble homicidio. Desde que fue detenido asegura que es un "hombre gato".

El caso del "hombre gato"

Gilad Gil Pereg fue detenido el 25 de enero de 2019 en su casa de Guaymallén, Mendoza, acusado del doble femicidio de su madre y tía. Este ciudadano de nacionalidad israelí vivía solo, aunque en compañía de casi 40 gatos.

La policía encontró enterrados, en el predio donde vivia Pereg, los cuerpos de su madre Pyrhia Saroussy, 63 años, estrangulada, y su tía Lily Pereg, de 54, asesinada de tres tiros.

