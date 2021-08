Córdoba: hombre contagiado con Delta fue multado mientras esperaba resultados en el hospital

Un hombre recibió una multa de 200 mil pesos en Córdoba por violar el aislamiento que estaba obligado a guardar por estar contagiado de Covid-19. Pero, según relató, esto ocurrió mientras esperaba los resultados de un control en la puerta del Hospital Rawson, a donde llego en una ambulancia.

Alexis Javier López relató que había sido trasladado en varias oportunidades por un servicio de ambulancia, desde el hotel donde estaba aislado hasta dicho hospital, para hacerse controles y chequeos médicos. Con PCR negativo, la última vez que lo llevaron al hospital fue multado por no respetar el aislamiento.

“El día 13 iba a un control, me pidieron los datos y me hicieron salir del hospital. Un día antes me habían hecho el PCR en el hotel y me había dado negativo”, señaló López al programa Arriba Córdoba del canal Doce Tv.

Y agregó: “Me bajé de la ambulancia y fui a la recepción a que me tomaran los datos, cuando me subo de nuevo a la ambulancia, ahí me ponen la multa. Por haber estado ahí afuera”.

Al respecto del valor de la multa dijo que asciende a $200 mil, pero puede reducirla a $60 mil si acepta el pago voluntario de la misma. Sobre el momento en que se generó la infracción señaló que nadie le notificó ni se acercó para darle aviso de la sanción. “La multa me llegó al mail. Nunca me avisaron”, dijo.

De acuerdo con el medio cordobés este hombre es familiar de la mujer fallecida el 23 de agosto por coronavirus. La señora de 38 años fue la segunda víctima fatal de la variante delta, luego del “paciente cero” que la contagió.