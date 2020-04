Diputados: sesión virtual de la Comisión de Trabajo con el ministro Claudio Moroni

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expone este miércoles a través de una videoconferencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, para precisar los alcances de las medidas adoptadas por esa cartera frente a la situación generada en el ámbito del trabajo por la pandemia del coronavirus.



La reunión se inició poco antes de las 8 en la comisión que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley. Moroni expuso el lunes pasado ante la Comisión de Salud del Senado, donde sostuvo que por la caída de la actividad económica en la Argentina provocada por el aislamiento por el coronavirus "no hay una pérdida de empleo de manera extraordinaria".



"Con la información que tenemos hasta ahora, el nivel de pérdida de empleo es similar a la que sucedió en el mismo período de 2019: unas 45 mil desvinculaciones. No sabemos si son renuncias, jubilaciones o despidos, pero no estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria", había asegurado Moroni ante los miembros de la Comisión de Salud del Senado.



Para la jornada de este jueves 16 de abril, en tanto, la agenda de Diputados contempla la exposición de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ante la Comisión de Mujeres y Diversidad, que encabeza la diputada del Frente de Todos Mónica Macha.





La decisión de invitar a exponer a los funcionarios fue acordada entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y los titulares de los diferentes bloques parlamentarios, en una reunión que también se realizó bajo la modalidad de las videoconferencias.



La intención del cuerpo es ir retomando la actividad mediante este sistema como forma de reactivar el funcionamiento del cuerpo para cumplir con el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno y avanza en la realización de una sesión virtual tras un acuerdo firmado por la Cámara baja con Arsat y el Renaper.

Tel/HB