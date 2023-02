De la Torre: "Si fuera Larreta me enojaría con los que antes eran incondicionales y ahora quieren compartir la boleta con Patricia Bullrich"

El precandidato a Gobernador bonaerense por el espacio de Patricia Bullrich, Joaquín de la Torre fue consultado en una radio sobre la interna en Juntos por el Cambio y señaló que “los que hablan de la “Y”, que buscan que dos candidatos a presidente lleven un solo candidato a gobernador en común, tienen miedo a la competencia. Me parece que es la gente la que tiene que decidir quiénes son los candidatos. Para eso propongo un debate entre todos. Que no tengan miedo que no los voy a comer”. Y agregó: ”Yo si fuera Larreta me enojaría bastante con aquellos que hasta hace poco eran incondicionales y ahora quieren compartir la boleta en la provincia con la de Patricia Bullrich”.

A su vez, recordó que “hay tres encuestas recientes que señalan que Patricia Bullrich está arriba de Larreta. Y esas encuestadoras no trabajan para nosotros. Pero lo importante es lo que dice la gente en la calle, y uno lo que recibe es que hay un acompañamiento natural a Patricia y no ve esa adhesión a Larreta más allá de las personas que tiene nombradas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Para explicar las razones por las cuales entiende que Patricia Bullrich está por encima de Horacio Rodríguez Larreta, indicó que “hoy la gente está buscando autenticidad y coherencia, y eso lo representa Patricia. Eso quiere decir convicciones profundas, no extremas. Hoy pareciera que el problema de la política es Milei. Y sin embargo la gente no está pensando que el culpable de lo que está viviendo es Milei, si no tiene nada que ver. Por el contrario, los problemas de la Argentina tienen mucho más que ver con los políticos que hablan mal de Milei que con Milei”.

Y añadió: “Si nosotros tenemos que asustar a la sociedad diciendo que si votan a Mliei va a ganar el kirchnerismo, el problema somos nosotros”.

Por otro lado, sobre la polémica en torno al censo en La Matanza dijo que “era algo que se venía advirtiendo y que demuestra que es el mismo mecanismo que utilizó siempre el kirchnerismo para mentir con la inflación”.